Stal Kraśnik rozbiła Motor II Lublin 8:2. Wyniki sparingów naszych czwartoligowców

Kraśniczanie mają nowego trenera i kilku nowych zawodników. Do drużyny Kamila Dydo dołączył chociażby Bartłomiej Koneczny, który ostatnio był zawodnikiem Lewartu Lubartów. I to właśnie ten gracz najbardziej dał się we znaki Motorowi II, bo zakończył spotkanie z hat-trickiem na koncie. Trzeba jeszcze dodać, że oba zespoły rozegrały dwie, godzinne połowy.

Efektownym wynikiem 4:0 mecz z Hetmanem Gołąb zakończył za to beniaminek IV ligi – KS Cisowianka Drzewce. Bramki dla drużyny trenera Łukasza Gizy strzelali: Karol Kalita (dwie) oraz Patryk Filozof i Bartłomiej Greniuk (po jednej).

Ciekawym transferem pochwalił się Lewart. W ekipie z Lubartowa, w nowym sezonie będzie występował Paweł Myśliwiecki (ostatnio Chełmianka). A podopieczni Grzegorza Białka w meczu kontrolnym pokonali Górnika II Łęczna 1:0.

WYNIKI SPARINGÓW NASZYCH CZWARTOLIGOWCÓW

Stal Kraśnik – Motor II Lublin 8:2 * Sokół Nisko – Łada 1945 Biłgoraj 0:3 * Lewart Lubartów – Górnik II Łęczna 1:0 * Stal Poniatowa – Janowianka Janów Lubelski 2:4 * Huragan Międzyrzec Podlaski – Wilga Garwolin 2:4 * Opolanin Opole Lubelskie – Granit Bychawa 0:0 * Hetman Gołąb – KS Cisowianka Drzewce 0:4.