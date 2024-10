Wygrane Lublinianki i Stali Kraśnik z problemami, trzecia domowa porażka Janowianki

Dziesiąta wygrana z problemami

Lublinianka kontynuuje dobrą passę. Mecz z czerwoną latarnią rozgrywek – Kłosem Gmina Chełm wcale nie był jednak dla drużyny Daniela Koczona łatwy. Szybko karnego zmarnował Jarosław Milcz. I chociaż od 28 minuty gospodarze grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Emila Poznańskiego, to goście długo się męczyli. A spora w tym zasługa bramkarza rywali Jakuba Kamińskiego, który zaliczył kilka udanych interwencji. W końcówce Milcz jeszcze raz wziął na siebie odpowiedzialność i tym razem z „wapna” się nie pomylił. Bramka do szatni na pewno pomogła ekipie z Lublina. W drugiej połowie padła jednak jeszcze tylko jedna bramka, a jej autorem ponownie był Milcz. Dzięki temu klub z Wieniawy zanotował... dziesiąte zwycięstwo w lidze z rzędu.

Lider też musiał się napocić

W Bychawie długo zanosiło się na niespodziankę. Tamtejszy Granit był o włos od urwania punktów liderowi z Kraśnika. Stal grała jednak do końca. W 86 minucie najpierw swoją drugą bramkę zdobył Adam Nowak, a w doliczonym czasie gry wynik ustalił Mateusz Wyjadłowski. Dzięki temu podopieczni Kamila Witkowskiego utrzymali pierwsze miejsce w tabeli.

Janowianka znowu bez punktów u siebie

Trener Ireneusz Zarczuk miał już większe pole manewru przy wyborze składu, bo w niedzielę do gry wrócił chociażby Grzegorz Mulawa. Powrót stopera nie wystarczył jednak, żeby osiągnąć dobry wynik. Przez lata nikt nie potrafił wygrać w Janowie Lubelskim, a w tym sezonie Janowianka właśnie zanotowała trzecią domową porażkę. Tym razem trzy punkty na trudnym terenie wywalczył Hetman Zamość po wygranej 3:1. Goście objęli prowadzenie w 26 minucie. Z rzutu karnego do siatki trafił Rodion Serdiuk.

Efektowną akcję w końcówce pierwszej połowy przeprowadził Dawid Gierała. Zawodnik Hetmana „wyłuskał” piłkę spod nóg Mariusza Pawełkiewicza przy linii bocznej, a piłkarz gospodarzy przy okazji, upadając wyciął równo z trawą... sędziego bocznego. Gierała popędził w kierunku bramki i dokładnie dograł do Oleksandra Kushch-Vasylyshyna. Ukrainiec dostawił tylko stopę i było 0:2. W końcówce podopieczni trenera Zarczuka jeszcze złapali kontakt. Dobrą centrę Pawła Zięby z prawego skrzydła świetnym strzałem sfinalizował Wiktor Stępniowski. Ostatnie słowo należało jednak do ekipy z Zamościa. Po dobrej centrze Gierały z rzutu wolnego, pierwszy strzał trafił w poprzeczkę, ale dobitka Serdiuka z bliska była już skuteczna, a to oznaczało, że przyjezdni zamknęli spotkanie. Dla drużyny Roberta Wieczerzaka to już trzecie z rzędu zwycięstwo w lidze, a czwarty kolejny mecz bez porażki.

Łada zrobiła swoje

W starciu Łady 1945 z rezerwami Motoru faworytem była oczywiście pierwsza z ekip. Podopieczni Marcina Zająca długo nie mogli jednak znaleźć sposobu na defensywę rywali. Kluczowa okazała się bramka do szatni. W doliczonym czasie gry pierwszej odsłony na listę strzelców wpisał się niezawodny Wojciech Białek. W drugiej połowie po golu dorzucili jeszcze: Jakub Kołodziej i Patryk Dorosz. Dzięki temu ekipa z Biłgoraja ostatecznie wygrała z młodym zespołem żółto-biało-niebieskich 3:0. – To był naprawdę intensywny mecz. Trzeba przyznać, że Motor II postawił nam trudne warunki. Dobrze, że strzeliliśmy bramkę do szatni, bo to na pewno było kluczowe. Dzięki temu później grało nam się już trochę łatwiej – wyjaśnia Marcin Zając.

Wyniki 12. kolejki

Janowianka Janów Lubelski – Hetman Zamość 1:3 (Stępniowski 77 – Serdiuk 26-z karnego, 87, Kushch-Vasylyshyn 41) * Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski – Górnik II Łęczna przełożony na 23 października * Avia II Świdnik – Huragan Międzyrzec Podlaski 1:2 (Kobiałka 25 – Koryciński 39, Tonin 70) * Kłos Gmina Chełm – Lublinianka Lublin 0:2 (Milcz 44-z karnego, 67) * Sygnał Lublin – Tomasovia Tomaszów Lubelski 2:5 (Rak 15, Welman 60 – Żerucha 36, 59, Orzechowski 82-z karnego, Łuczkowski 88, 90) * Łada 1945 Biłgoraj – Motor II Lublin 3:0 (Białek 45+1, Kołodziej 53, Dorosz 78) * Granit Bychawa – Stal Kraśnik 1:3 (Filipczuk 44 – Nowak 32, 86, Wyjadłowski 90+1) * Gryf Gmina Zamość – Opolanin Opole Lubelskie 1:1 (Sienkiewicz 19 – Figura 69) * Pauza: Start Krasnystaw.