Avia II Świdnik w barażach o Hummel IV Ligę. Wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Nie zamierzamy nikogo lekceważyć. Chcemy wykonać kolejny krok w kierunku IV ligi – zapowiadał przed sobotnim meczem w Kraśniku Mateusz Książek. Trener rezerw świdnickiej Avii miał świadomość, że rywalizacja ze zdegradowaną do A klasy drugą drużyną Stali jest sporą pułapką. Z jednej strony gospodarze już o nic nie grali, ale z drugiej strony każdy młody zawodnik pragnie pokazać się na tle silnego przeciwnika i sprawić sensację, o której mówiliby wszyscy eksperci związani z regionalną piłką nożną. Naprzeciwko siebie mieli w końcu wielu swoich rówieśników, dla których mecz w Kraśniku był jednym z najważniejszych w karierze. Przed rozpoczęciem rozgrywek nikt nie typował rezerw Avii do grona drużyn, które będą bić się o awans do IV ligi. Mateusz Książek wykonał jednak ze świdnicką młodzieżą kapitalną pracę. Jego podopieczni przez cały sezon grali efektowny, ale również bardzo dojrzały futbol. Obciążenie na młodych świdniczanach było większe niż zazwyczaj, bo swój mecz rozgrywali przed rozpoczęciem spotkania swojego głównego przeciwnika w walce o drugą pozycję, czyli Tarasoli Cisy Nałęczów.

Pierwsze minuty jednak nie mogły zadowolić trenera Avii. Lepsze wrażenie sprawiali gracze Stali, którzy w 27 min objęli prowadzenie. Stało się to za sprawą Piotra Stelmacha. Świdniczanie jednak wyrównali jeszcze przez przerwą. Dwie minuty przed zejściem do szatni do siatki trafił Jakub Żmuda. Korzystnego wyniku nie udało się dowieźć do przerwy, bo tuż przed gwizdkiem gola dla Stali zdobył Kacper Wótowicz. Druga połowa ułożyła się już po myśli świdniczan. Duża w tym zasługa Wiktora Lenarda. 19-latek to jedna z największych gwiazd całej ligi. W sobotę jego dwa trafienia sprawiły, że Avia poczuła się w Kraśniku znacznie pewniej. Wynik w 71 min ustalił Kacper Woźniak. – Wiedziałem, że będzie trudno. Stal wcale nie wyszła na nas samą młodzieżą. Oni zagrali znakomitą pierwszą połowę. W drugiej połowie to my już zaczęliśmy dyktować warunki i odnieśliśmy zasłużone zwycięstwo – mówi Mateusz Książek.

Środowy półfinałowy mecz barażowy rozpocznie się o godz. 17.30 w Rejowcu Fabrycznym. – Zostały nam dwa treningi. Nie zrobimy na nich wielkich rzeczy, bardziej będziemy pracować nad sferą mentalną. Sparta jest pełna doświadczonych zawodników. Chcemy grać swój futbol. Jeżeli będziemy to robić, to ja będę bardzo zadowolony – mówi Mateusz Książek.

Stal II Kraśnik – Avia II Świdnik 2:4 (2:1)

Bramki: Stelmach (27), Wójtowicz (45) – Żmuda (43), Lenard (53, 61), Woźniak (71).

Stal II: Powęska – Bieleń, Jaworek, Kozakowski, Latosiewicz (70 Łukasik), Majewski (46 Zdybel), Stelmach (46 Bielak), Wieczorek, Wojtaszek, Wójtowicz.

Avia II: Wolski - Żmuda, Kowalski, Dmitruk (72 Feret), Tchórzewski (57 Świdnik), Kobiałka (65 Bzowski), Klimczak (57 Szydłowski), Woźniak (65 Drzewiecki), Bezkorovainyi, Adamczyk (72 Fedorow), Lenard (65 Janczak)oraz Bednarczyk, Franczak.

Żółte kartki: Dmitruk, Drzewiecki, Szydłowski. Sędziował: Kuźniak. Widzów: 100.

To będzie zupełnie nowa liga

Unia Bełżyce spadła do A klasy. Smutny los dotknął również zespoły z Kraśnika, Dęblina, Niedrzwicy i Stróży

Wyniki: Sygnał Lublin – Wisła Grupa Azoty II Puławy 3:5 (Białecki 44, Bober 88, Gałązka 90+3 samobójcza – Szymanek 29, 38, 64, Gałązka 50, Brykowski 90+2) * Stal II Kraśnik – Avia II Świdnik 2:4 (Stelmach 27, Wójtowicz 45 – Żmuda 43, Lenard 53, 61, Woźniak 71) * Sokół Konopnica – Tur Milejów 2:1 (Obara 2, Kawalec 6 – Rembiesa 90+3) * Hetman Gołąb – Polesie Kock 1:2 (Olszak 70 – Gębal 50, Pikul 65) * MKS Ruch Ryki – Unia Bełżyce 2:1 (Bułhak 53, M. Gałązka 64 – Kołodziejczyk 12) * POM Iskra Piotrowice – Tarasola Cisy Nałęczów 4:0 (Kośka 33, 73, Kura 59, 85) * Orion Niedrzwica – Trawena Trawniki 1:2 (Dziwulski 7 – Jeleniewski 73, Przybylski 76) * Czarni 1947 Dęblin – LKS Stróża 2:1 (I. Świątek 43, E. Świątek 80 – Rozmus 55 z karnego).