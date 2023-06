KS Cisowianka Drzewce – Sokół Konopnica 13:1. Wszystko było idealnie

Jeżeli KS Cisowianka będzie tak przygotowany do rozgrywek IV ligi, jak do mistrzowskiej fety, to można być niemal pewnym, że za rok o tej porze będzie świętować kolejny awans. Sobota w Nałęczowie, gdzie odbył się mecz z Sokołem, była wspaniałym czasem dla lokalnego futbolu.

Fani na trybunach stworzyli kapitalną atmosferę, a klubowi działacze postarali się również o znakomitą oprawę. Nie zabrakło więc chociażby poczęstunku dla kibiców w postaci smacznych dań z grilla czy dobrej muzyki puszczanej z głośników. Po zakończeniu spotkania piłkarze Cisowianki paradowali natomiast w koszulkach specjalnie przygotowanych na okazję celebry awansu. Fani natomiast zadbali o świece dymne w niebieskich kolorach Cisowianki. Podziękowaniom nie było końca i w sumie nic dziwnego – za klubem z Drzewc sezon idealny.

– Jesteśmy niesamowicie podekscytowani, bo bardzo chcieliśmy uzyskać ten awans. W rundzie jesiennej zrobiliśmy, co do nas należało i nasza postawa wyglądała bardzo dobrze. Ta liga kosztowała nas sporo wyrzeczeń, ale mieliśmy w kadrze zawodników ogranych na wyższym poziomie niż okręgów. Bardzo dziękuję swoje córce Adeli oraz żonie Karolinie. Bez ich wsparcia nie udałoby mi się zrealizować tego marzenia, jakim był awans do IV ligi – powiedział Rafał Giziński, zawodnik Cisowianki.

Sam mecz chyba tego dnia był najmniej ważny, bo Sokół przyjechał do Nałęczowa po najniższy wymiar kary. Minimalistyczne podejście zostało ukarane w sposób niezwykle okrutny, bo Cisowianka zaaplikowała graczom z Konopnicy aż 13 bramek. Ciężko wyróżnić konkretnego gracza, ale na pewno trzeba wspomnieć o golu Michała Rucińskiego z 26 minuty. Ten młody zawodnik przyjął pięknie piłkę w polu karnym i przy opanowaniu futbolówki minął dwóch graczy, po czym huknął pod poprzeczkę. To była prawdziwa ozdoba tego spotkania. Drugim ważnym momentem był gol na 13:0, bo zdobył go Łukasz Kuśmierz. Bramkarz Cisowianki pewnie trafił z rzutu karnego.

KS Cisowianka Drzewce – Sokół Konopnica 13:1 (5:0)

Bramki: Ruciński (5, 26), Lato (17), Kalita (18, 46), Kobus (36), Filozof (54, 70), Dudkowski (57), Dromlewski (74 z karnego, 77), Cielebąk (78), Kuśmierz (84 z karnego) – Obara (85)

Cisowianka: Kuśmierz – Antoniak (46 Cielebąk), Łakomy, Kopyciński (46 Baran), Dudkowski, Lato (46 Filozof), Kobus (46 Krzysztoszek), Greniuk, Kalita (70 Dromlewski), Ruciński (46 R. Giziński), Pytka-Wasil.

Sokół: Koleniec – Szczawiński, D. Wójcik (80 Łazuka), P. Wójcik, J. Wójcik (62 Próchniak), Obara, Piskorski, Bednarski (62 Chikorowondo), Braslavets, Kufrejski, Wąsik.

Żółte kartki: Baran - Bednarski, Wąsik, Próchniak. Czerwone kartki: Próchniak (84 min za dwie żółte), Wąsik (87 min za faul). Sędziował: Karol Szczołko. Widzów: 150.