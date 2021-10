Sokół Konopnica – Orion Niedrzwica 2:1. Początek długiej drogi

Aż do dziewiątej kolejki musieli czekać kibice Sokoła Konopnica na pierwszy triumf w tym sezonie. Zespół Tomasza Prasnala przed sezonem był typowany do czołowych lokat w lubelskiej klasie okręgowej. Przez pierwsze tygodnie jednak okrutnie zawodził. Przełamanie przyszło w najmniej spodziewanym momencie, w czasie konfrontacji z silnym w tym sezonie Orionem Niedrzwica.

Gospodarze przystąpili do tego spotkania mocno zmotywowani i od pierwszych minut starali się narzucić swoje warunki gry. Nie bali się podchodzić wysoko do doświadczonych przeciwników, a także oddawać strzały na bramkę Łukasza Kubackiego. W pierwszej połowie jednak nie przynosiło to efektów.

Po zmianie stron tempo meczu wzrosło, a Sokół otworzył wynik już 5 min po przerwie. Gospodarze przeprowadzili składną akcję prawą stroną boiska, a wykończył ją Paweł Osoba. W 57 min było już 2:0, a autorem gola ponownie był doświadczony snajper z Konopnicy.

Goście rzucili się do odrabiania strat, ale w banalny sposób tracili piłki i nadziewali się na groźne kontrataki. Na szczęście w bramce mieli Kubackiego, który tego dnia był dobrze dysponowany. Honorowe trafienie dla piłkarzy z Niedrzwicy zaliczył w 80 min Przemysław Puszka. Były piłkarz m.in. Wieniawy Lublin wykorzystał dobre podanie od Ewina Sobiecha. Na doprowadzenie do remisu przyjezdnym zabrakło już czasu, chociaż było ku temu kilka okazji. Najlepszą zmarnował Paweł Bielak, który z bliska trafił w Dawida Jargieło.

Sobotnie zwycięstwo nie poprawiło jeszcze znacząco pozycji graczy Sokoła, ale jest dobrym prognostykiem przed końcówką rundy jesiennej. Do jej zakończenia pozostało jeszcze 6 kolejek, a gracze Tomasz Prasnala zmierzą się jeszcze m.in. z Wisłą Annopol czy Polesiem Kock. Te drużyny, podobnie jak aktualnie Sokół, mają jasny cel, jakim jest utrzymanie się w „okregówce”.

Sokół Konopnica – Orion Niedrzwica 2:1 (0:0)

Bramki: Osoba (50, 57) – Puszka (80).

Sokół: Jargieło – Łappo, Sowiński, Kisiel, W. Ryba, Aftyka (81 D. Wójcik), P. Wójcik, S. Ryba (78 Robaczyński), Bednarski (82 Kufrejski), Wrzyszcz (74 Caban), Osoba.

Orion: Kubacki – Skrzypek (46 Wieczorek), Bielak, Wiśniewski, Wierzchowski, Piorun (62 Sobiech), Szymuś, J. Talarek (60 Choina), Żarnowski (88 Wnuk), Dziwulski (73 Puszka), Adamczuk.

Żółte kartki: W. Ryba, P. Wójcik, Osoba – Skrzypek, Bielak, J. Talarek, Żarnowski. Sędziował: Komorek. Widzów: 150.