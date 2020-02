Świdniczanka Świdnik Mały dopięła kolejny transfer

28-letni pomocnik to postać uznana w naszym regionie. W poprzednich latach reprezentował barwy m.in. Orionu Niedrzwica czy Wisły Puławy. Z Lublinianką natomiast kilka lat temu grał nawet w III lidze. Warto zauważyć, że to kolejny zawodnik z przeszłością w wyższej lidze, który zdecydował się przejść do Świdnika Małego. Przypomnijmy, że w krezusie „okręgówki” gra już m.in. Sebastian Orzędowski. – W naszej drużynie są świetne warunki do podnoszenia swoich umiejętności. Myślę, że takiego komfortu pracy nie maja nawet trzecioligowcy – zachwala klubowych działaczy Radosław Pawłowski, zawodnik Świdniczanki. Lider lubelskiej klasy okręgowej skusił już Mateusza Kowalewskiego z Tęczy Bełżyce. To bardzo wartościowy transfer, bo Kowalewski to bramkostrzelny zawodnik, a do tego młodzieżowiec.

Nowi gracze jeszcze potrzebują nieco czasu na wkomponowanie się do zespołu, co było widać zresztą w sobotnim sparingu z Lublinianką. Podopieczni Pawła Pranagala przegrali 3:5 z Lublinianką. Gole dla Świdniczanki zdobywali Kowalewski, Bartłomiej Mazurek i Marcel Pędlowski. – Nie przywiązywałbym większej wagi do wyniku, ponieważ widać było, że jesteśmy w trakcie okresu przygotowawczego. Już po kwadransie przegrywaliśmy 0:4, bo mieliśmy bardzo ciężkie nogi. Najważniejsze jest, żebyśmy byli gotowi na rozpoczęcie rundy wiosennej – mówi Pawłowski.

Kolejny mecz Świdniczanka rozegra w sobotę w Puławach z czwartoligowym Powiślakiem Końskowola. – Gramy z mocnymi przeciwnikami, bo od nich można się sporo nauczyć. Nie odstajemy od nich i gramy jak równy z równym – kończy Pawłowski.

Ciekawe sparingi maja za sobą także inne zespoły z lubelskiej klasy okręgowej. Wicelider rozgrywek, Opolanin Opole Lubelskie, pokonał 3:2 Sokoła Konopnica. Gole dla Opolanina zdobywali Daniel Duda i Daniel Szewc. Ten drugi, grający trener ekipy z Opola Lubelskiego, zaliczył w tym spotkaniu dwa trafienia. Wysoką porażkę z Orłem Urzędów zaliczyła Tęcza Bełżyce. Rewelacja rundy jesiennej uległa ekipie z A klasy aż 1:4, a honorowe trafienie zapisał na swoim koncie Bartłomiej Wójtowicz. Janowianka Janów Lubelski uległa natomiast 1:3 Gromowi Różaniec. Jedynego gola dla Janowianki zdobył Sebastian Dąbek.