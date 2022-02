LKS Stróża buduje formę przed rundą rewanżową Keeza lubelskiej klasy okręgowej

Zespół Pawła Milewskiego ma za sobą niezbyt udaną rundę jesienną. Wprawdzie Stróża zajmuje 11 miejsce, to jednak przewaga nad strefą spadkową jest minimalna, co oznacza, że wiosną trzeba będzie od samego początku bić się o utrzymanie w lubelskiej klasie okręgowej. Wydaje się jednak, że trener Paweł Milewski w tym okresie przygotowawczym wykonuje ze swoimi podopiecznymi dobrą pracę. Świadczą o tym wyniki sparingów, bo Stróża ograła już 6:1 rezerwy Stali Kraśnik, a w miniony weekend pokonała 6:3 Spartę Dwikozy, która na co dzień gra w świętokrzyskiej „okręgówce”. Co ciekawe, już w pierwszej połowie zawodnicy z lubelskiej klasy okręgowej wygrywali 4:0, a wszystkie bramki w tym meczu zdobyli dla nich piłkarze testowani. W sumie jest ich aż czterech, a dwóch z nich ostatnio występowało w chełmskiej klasie okręgowej. Paweł Milewski wiosną natomiast nie będzie mógł skorzystać z usług trzech zawodników. Jakub Pyśniak, podstawowy bramkarz jesienią, postanowił przenieść się do lidera lubelskiej klasy okręgowej, Stali Poniatowa, Paweł Kuligowski zasili najprawdopodobniej A-klasowy Avenir Jabłonna, a Damian Kuciński szuka sobie nowego klubu. Wśród jego potencjalnych pracodawców wymienia się m.in. A-klasowy GLKS Głusk. – Na razie jestem zadowolony z postawy zespołu w meczach sparingowych. Naszym celem jest utrzymanie się w lidze – mówi Paweł Milewski.

Trudny początek w Annopolu ma Anatolij Ławryszyn. Nowy szkoleniowiec Wisły ma za zadanie utrzymać ją w „okręgówce”. Na razie jednak praca idzie mu ciężko. W pierwszym sparingu Wisła wygrała aż 4:1 z Turem Turobin. Znaczenie tego triumfu zmniejsza jednak fakt, że przeciwnik to najsłabsza ekipa zamojskiej okręgówki. W ten weekend natomiast piłkarze z Annopola przegrali 2:3 z SS Kamienna Brody, które występuje w świętokrzyskiej A-klasie. Gole dla Wisły zdobywali Grzegorz Dąbrowski i Marcin Stępień.

W miniony weekend grał też KS Cisowianka Drzewce. Podopieczni Łukasza Gizy za rywala mieli IV-ligowy POM Iskra Piotrowice i na boisku w Lublinie zremisowali 0:0.