Zmiana trenera w Turze Milejów. W środę kolejne mecze lubelskiej klasy okręgowej

Decyzja Karola Kurzępy to spora niespodzianka. Wszak w poprzednim sezonie wprowadzał on Tura Milejów do lubelskiej klasy okręgowej. Teraz z kolei również radził sobie z nim całkiem przyzwoicie. Wprawdzie wiosną Tur dotknął kryzys, ale nie jest on związany do końca z przyczynami sportowymi. Jesienią Tur zdobył 20 punktów i zimę spędził na wysokiej dziewiątej pozycji. Wiosną wyniki są znacznie gorsze, bo na koncie jest tylko dziewięć „oczek”. Wpływ na to ma jednak fakt, że zawodnicy Tura muszą w roli gospodarza grać poza Milejowem. Ich stadion przechodzi bowiem sporą renowację, stąd konieczna była wyprowadzka do pobliskich Piask. – Nie chcę zdradzać powodów swojej decyzji. Na pewno szkoda jest odchodzić z tego klubu, ale ta runda była dla nas po prostu trudniejsza. Świadczą o tym gorsze wyniki. Oprócz konieczności rozgrywania swoich spotkań poza Milejowem wpływ na to miały kontuzje. Tuż przed rozpoczęciem rundy wiosennej urazu nabawił się Przemysław Żmuda. To przecież nasz podstawowy defensor, którego nie trzeba kibicom przedstawiać – mówi Karol Kurzępa, który pełnił w klubie również funkcję podstawowego golkipera.

W sobotnim meczu na ławce trenerskiej zastąpił go Karol Wiech, który w Milejowie zajmuje się grupami młodzieżowymi. 28-latek to bardzo zapracowany człowiek, bo pracę w Turze łączy z prowadzeniem jednego z młodzieżowych zespołów Górnika Łęczna. – Wszystko działo się bardzo szybko. Na pewno ucieszyłem się z tej propozycji, bo to moja pierwsza praca z seniorskim zespołem w charakterze pierwszego trenera. Chcę podkreślić, że objąłem zespół, który jest bardzo dobrze ułożony przez trenera Kurzępę. Każdy z graczy ma spory potencjał indywidualny – mówi nowy opiekun Tura.

Debiut młodego trenera wypadł okazale, bo jego podopieczni pokonali Błękit Cyców 3:0. – Mogłoby się wydawać, że to będzie łatwy mecz, bo rywale zamykają tabelę. Oni jednak są dobrym zespołem, a w Piaskach zagrali z dużym zaangażowaniem. Dlatego cieszę się ze zwycięstwa – mówi 28-letni szkoleniowiec. Warto dodać, że ten triumf już niemal zapewnia Turowi pozostanie w lidze na kolejny sezon. Czy odbędzie się on pod wodzą Wiecha? To na razie nie jest jeszcze przesądzone, a decyzja powinna zostać podjęta w najbliższych tygodniach.

W środę gra lubelska klasa okręgowa

Harmonogram 26 kolejki: Unia Bełżyce – LKS Stróża * Wisła II Puławy - KS Góra Puławska * KS Drzewce – Cisy Nałęczów * Stok Zakrzówek – Avia II Świdnik * Polesie Kock – MKS Ryki * Janowianka Janów Lubelski – Tur Milejów * Błękit Cyców – Sokół Konopnica * Sygnał Lublin – Orion Niedrzwica Duża.