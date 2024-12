Eliminacje mistrzostw świata 2026 w piłce nożnej. Jedna z potęg w grupie z Polakami

Przypomnijmy, że w najbliższym mundialu zagra nie 32 drużyny, a aż 48 co automatycznie zwiększyło liczbę zespołów, które wywalczą awans na poszczególnych kontynentach. Europa, mająca do tej pory 13 miejsc zyskała trzy dodatkowe, ale nie oznacza to wcale, że reprezentacji Polski o awans będzie łatwiej. Spadek z Dywizji A w Lidze Narodów sprawił, że przed losowaniem Biało-Czerwoni znaleźli się w drugim koszyku. A to automatycznie oznaczało, że w walce o mundial w 2026 roku na naszej drodze stanie jeden z europejskich potentatów.

W piątek karty zostały odkryte, ale nie w stu procentach. Podczas losowania, którego dokonali Robert Pires, Ariane Hingst, Fernando Llorente, Rachel Yankey oraz Gianluca Zambrotta trafiliśmy do grupy G, w której znalazło się pięć drużyn. Rywalami Polaków została Malta, Litwa, Finlandia, a także Hiszpania lub Holandia. Obie te reprezentacje zmierzą się ze sobą w przyszłym roku w ramach ćwierćfinałów Ligi Narodów i do naszej grupy trafi przegrany z tego starcia. – Zdawaliśmy sobie sprawę, że możemy trafić na mocnych rywali. Uważam, że ostatnie mecze z mocnymi rywalami zaprocentują i jesteśmy w stanie tę grupę wygrać – zadeklarował odważnie Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski. – Musimy poczekać czy ostatecznie trafimy na Hiszpanię czy Holandię. Z kim wolałbym grać? Nie ma to dla mnie znaczenia. Mogę zapewnić, że przygotujemy się pod kątem każdego z naszych grupowych rywali – dodał szkoleniowiec.

Nasza drużyna narodowa eliminacje mistrzostw świata rozpocznie w marcu 2025 roku. Bezpośredni awans na mundial wywalczy 12 zwycięzców poszczególnych grup. Pozostali finaliści zostaną wyłonieni po rozegraniu dwustopniowych baraży. Wezmą w nich udział zespoły z drugich miejsc oraz cztery ekipy na podstawie wyników w Lidze Narodów 2024/25.

Grupy eliminacyjne mistrzostw świata w Europie

Grupa A: Zwycięzca Niemcy/Włochy, Słowacja, Irlandia Północna, Luksemburg

Grupa B: Szwajcaria, Szwecja, Słowenia, Kosowo

Grupa C: Pokonany Portugalia/Dania, Grecja, Szkocja, Białoruś

Grupa D: Zwycięzca Francja/Chorwacja, Ukraina, Islandia, Azerbejdżan

Grupa E: Zwycięzca Hiszpania/Holandia, Turcja, Gruzja, Bułgaria

Grupa F: Zwycięzca Portugalia/Dania, Węgry, Irlandia Północna, Armenia

Grupa G: Pokonany Hiszpania/Holandia, Polska, Finlandia, Litwa, Malta

Grupa H: Austria, Rumunia, Bośnia i Hercegowina, Cypr, San Marino

Grupa I: Pokonany Niemcy/Włochy, Norwegia, Izrael, Estonia, Mołdawia

Grupa J: Belgia, Walia, Macedonia Północna, Kazachstan, Liechtenstein

Grupa K: Anglia, Serbia, Albania, Łotwa, Andora

Grupa L: Pokonany Francja/Chorwacja, Czechy, Czarnogóra, Wyspy Owcze, Gibraltar