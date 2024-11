Fatalne wieści dla kibiców reprezentacji Polski przed meczami z Portugalią i Szkocją

– Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że Robert Lewandowski nie weźmie udziału w listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski, przygotowującej się do meczów Ligi Narodów UEFA z Portugalią oraz Szkocją. Powodem absencji kapitana drużyny narodowej jest uraz pleców, którego doznał w ligowym meczu przeciwko Realowi Sociedad, wykluczający go z gry na około dziesięć dni – czytamy na portalu Łączy nas Piłka. – Już w niedzielę w trakcie meczu Barcelony z Realem Sociedad widać było, że Robert walczył z bólem. Na podstawie konsultacji z lekarzem, wspólnie podjęliśmy decyzję, że Lewandowskiego nie będzie z nami na zgrupowaniu. Nie ma co ukrywać, że Roberta w składzie chciałby każdy trener. Sytuacja jest jaka jest, musimy go jakoś zastąpić – dodał Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski.

W zgrupowaniu weźmie udział dodatkowy zawodnik – Michael Ameyaw z Rakowa Częstochowa.