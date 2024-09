Liga Narodów. Dziś mecz Szkocja - Polska. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Robert Lewandowski i spółka zgrupowanie w Legia Training Center zaczęli w poniedziałek, a w środę wylecieli do Glasgow. Po przylocie na miejsce zapadła zaskakująca decyzja o braku treningu n Hampden Park. Jedni doszukiwali się w niej chęci oszczędzenia murawy przed czwartkowym meczem, a inni twierdzili, że Biało-Czerwoni nie chcieli zdradzać pewnych aspektów taktycznych przed czwartkowym meczem.

Na stadionie w Glasgow w środę pojawił się więc tylko Michał Probierz, a wraz z nim Jan Bednarek. Selekcjoner i piłkarz odpowiadali na pytania dziennikarzy na konferencji prasowej. Pierwsze dotyczyło oczywiście obsady bramki po tym jak karierę zakończył Wojciech Szczęsny – Decyzje mamy podjęte, ale jutro dopiero podamy skład. Przez czas Ligi Narodów jest możliwość sprawdzenia piłkarzy pod kątem eliminacji mistrzostw świata. Wiadomo jednak, że te mecze też trzeba wygrywać – skomentował krótko Probierz. – Nie ma żadnej rewolucji, chcemy rozwijać ten zespół, chcemy, żeby płynnie przechodził okres, w którym starsi zawodnicy nie grają, bo trzeba pamiętać, że najstarszych zawodników nie ma – nie tylko Wojtka Szczęsnego, ale też Kamila Grosickiego. Nie ma też Bartka Salamona i Tarasa Romańczuka. To jest taki moment przeskoku, a trzeba nadal pracować nad rozwojem tej drużyny- dodał Probierz.

Bednarek został z kolei poproszony o scharakteryzowanie najbliższego rywala. – Szkoci mają dużo indywidualności, zawodników grających na najwyższym poziomie w Premier League. Mają też dobre stałe fragmenty gry, grają silną, fizyczną piłkę. To będzie dla nas dobre przetarcie i test. Najważniejsze jest jednak, abyśmy realizowali założenia trenera. Jesteśmy przygotowani, że to będzie mocny mecz. Mamy swój plan i jeśli go zrealizujemy, to wygramy – powiedział obrońca reprezentacji Polski.

Początek czwartkowego meczu Szkocji z Polską zaplanowano na godzinę 20.45. Spotkanie będzie można obejrzeć w TVP 1 oraz TVP Sport. Transmisja będzie dostępna również w internecie pod adresem sport.tvp.pl