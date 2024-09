Liga Narodów. Polacy nie dali rady Chorwatom w Osijeku

Od początku meczu warunki gry na stadionie w Osijeku dyktowała Chorwacja. Już w czwartej minucie do sytuacji doszedł Igor Matanović, ale jego uderzenie okazało się niecelne.

Niebawem groźnie główkował Duje Caleta-Car, ale jego strzał dobrze odbił stojący między słupkami polskiej bramki Łukasz Skorupski. W 21 minucie po błędzie Jana Bednarka przymierzył Modrić, ale minimalnie obok bramki. Później znów dał o sobie znać Matanović lecz dwa z trzech jego strzałów były niecelne, a za trzecim razem piłkę be problemów złapał Skorupski. Polacy kiedy już przedostali się pod pole karne Chorwatów nie potrafili dokładnie wykonać „ostatniego podania” i do przerwy nie mieli właściwie żadnej dogodnej okazji do strzelenia gola.

Po zmianie stron Biało-Czerwoni wreszcie zagrozili bramce rywala. Nicola Zalewski po przejęciu piłki zbiegł do środka pola i sprawdził czujność Dominika Livakovicia. Chwilę później sędzia podyktował rzut wolny dla gospodarzy około 18 metrów od polskiej bramki. Do piłki podszedł Modrić i pięknym, technicznym strzałem nie dał żadnych szans Skorupskiemu. Chwilę później powinno być 2:0, ale mający kapitalną okazję Matanović kropnął w poprzeczkę. W kolejnych minutach nadal przeważali miejscowi, a Polska miała swoją szansę w 70 minucie. Wówczas po dośrodkowaniu strzał oddał Robert Lewandowski, ale trafił w poprzeczkę i mecz zakończył się nieznaczną porażką Biało-Czerwonych.

W drugim meczu grupy I Dywizji A Portugalia pokonała 2:1 Szkocję. Kolejny mecz Polacy rozegrają właśnie z reprezentacją dowodzoną przez Cristiano Ronaldo. Spotkanie zaplanowano na 12 października o 20.45 w Warszawie

Chorwacja – Polska 1:0 (1:0)

Bramka: Modrić (52).

Chorwacja: Livaković – Pjaca, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol, Sosa (90 Perisić) – P. Sucić (46 L. Sucić), Kovacić (79 Pasalić), 10. Modrić, Petković (69 Kramarić) – Matanović (69 Budimir).

Polska: Skorupski – Kamiński (82 Frankowski), Walukiewicz, Bednarek, Dawidowicz, Zalewski – Bogusz (62 Świderski), S. Szymański (86 Piotrowski), Zieliński (62 Slisz), Urbański (62 Moder) – Lewandowski.

Sędziował: Francois Letexier (Francja).