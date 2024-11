Liga Narodów. Polacy spadają do Dywizji B!

Poniedziałkowy mecz fatalnie zaczął się dla drużyny trenera Michała Probierza. Już w trzeciej minucie, po akcji prawą stroną Ben Doak przytomnie zagrał na środek pola karnego do Johna McGinna, a ten mierzonym technicznym strzałem pokonał stojącego w naszej bramce Łukasza Skorupskiego. W 17 minucie powinien być remis. Nie wpisany omyłkowo do protokołu meczowego przeciwko Portugalii Karol Świderski otrzymał świetne podanie od Nicoli Zalewskiego, ale zamiast do bramki trafił tylko w boczną siatkę. W odpowiedzi Billy Gilmour huknął z dystansu w poprzeczkę, a później Scott McTominay przegrał pojedynek sam na sam ze Skorupskim. Później świetną szansę miał Adam Buksa, ale także nie potrafił trafić do siatki. Zaprzepaszczona szansa mogła się zemścić w 42 minucie, ale po strzale McTominaya piłka trafiła w słupek.

W drugiej połowie Polacy ruszyli do przodu i w 59 minucie doprowadzili do remisu. Po zamieszaniu w polu karnym Szkotów Piotr Zieliński wycofał piłkę do Kamila Piątkowskiego. A ten nie zastanawiając się huknął w samo okienko nie do obrony. Później Lyndon Dykes świetnie uderzył głową, ale jeszcze lepszą interwencją popisał się Skorupski. W końcówce spotkania Polacy starali się kontrolowac grę, ale nadeszła feralna trzecia minuta doliczonego czasu. Wyspiarze zagrali piłkę w nasze pole karne, a tam Zalewskiego wyprzedził Andrew Robertson i strzałem głową zapewnił Szkotom wygraną i tym samym baraż o pozostanie w Dywizji A.

Polska – Szkocja 1:2 (0:1)

Bramki: Piątkowski (59) – McGinn (3), Robertson (90).

Polska: Skorupski – Piątkowski, Walukiewicz, Kiwior – Kamiński (63 Puchacz), Moder (46 Slisz), S. Szymański, Zieliński, 21. Zalewski – Buksa, Świderski (75 Urbański).

Szkocja: Gordon – Ralston (76 Devlin), Souttar, Hanley, Robertson – Doak (66 Christie), Gilmour (87 Armstrong), McLean, 4. McTominay (76 Gauld), McGinn – Dykes (66 Shankland).

Żółte kartki: Zieliński - McLean, Christie, McGinn.

Sędziował: Christian Dingert (Niemcy).