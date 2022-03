Polska - Szwecja 2:0. Biało-Czerwoni jadą na mistrzostwa świata!

Po towarzyskim meczu Biało-Czerwonych ze Szkocją kibice naszej reprezentacji byli pełni obaw w starciu z odwiecznym rywalem, z którym po raz ostatni wygraliśmy w 1991 roku. Polacy wyrzucili jednak z głowy statystykę i walczyli o przepustki do Kataru. W 10 minucie głową strzelał Robert Lewandowski, ale piłka przeleciała obok bramki. Później dwie okazje mieli nasi rywale, ale za każdym razem dobrze między słupkami zachowywał się Wojciech Szczęsny i pierwsza część spotkania zakończyła się bez bramek.

Druga połowa zaczęła się dla Polaków idealnie. W 48 minucie Jesper Karlstrom sfaulował we własnym polu karnym wprowadzonego w przerwie Grzegorza Krychowiaka i sędzia wskazał na 11 metr. Do piłki podszedł Robert Lewandowski i pewnym strzałem dał prowadzenie Biało-Czerwonym. Po straconym golu Szwedzi rzucili się do ataku. Świetną okazje miał Emil Forsberg jednak szwedzki skrzydłowy uderzył płasko w interweniującego Szczęsnego i piłka wyszła na rzut rożny.

Po sygnale ostrzegawczym Polacy ruszyli do ataku i w 72 minucie prowadzili już 2:0. Nieporozumienie pomiędzy Kristofferem Olssonem i Marcusem Danielsonnem wykorzystał Piotr Zieliński i popisał się skutecznym strzałem. Później bliski zdobycia bramki był Jan Bednarek, a także Robert Lewandowski, ale szwedzki bramkarz nie dał się pokonać, a po końcowym gwizdku Czesław Michniewicz i jego podopieczni mogli cieszyć się z awansu na Mundial.

Polska jest dwudziestym czwartym zespołem, który zapewnił sobie udział w tegorocznych mistrzostwach świata w Katarze. Pozostali uczestnicy to: Katar, Niemcy, Dania, Brazylia, Belgia, Francja, Chorwacja, Hiszpania, Serbia, Anglia, Szwajcaria, Holandia, Argentyna, Iran, Korea Południowa, Japonia, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Ekwador, Kanada, Ghana, Senegal i Portugalia.

Polska – Szwecja 2:0 (0:0)

Bramki: Lewandowski (49-karny), Zieliński (72).

Polska: Szczęsny – Cash, Glik, Bednarek, Bereszyński – Zieliński (89 Buksa), Bielik, Góralski (46 Krychowiak), Moder, Szymański – Lewandowski.

Szwecja: Olsen – Krafth, Lindelof, Danielson (79 Ibrahimović), Augustinsson – Kulusevski, 20. Olsson (80 Karlsson), Karlstrom (67 Svanberg), Quaison (66 Elanga), Forsberg – Isak.

Żółte kartki: Góralski, Moder, Lewandowski, Bielik – Isak, Kulusevski.

Sędziował: Daniele Orsato (Włochy).

Widzów: 54 078.