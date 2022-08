Łada 1945 Biłgoraj zdobyła Puchar Starosty, wygra też ligę?

Latem w obu ekipach doszło do wielu zmian. W Olimpiakosie najistotniejszą jest roszada na stanowisku trenera. Sergieja Sawczuka zastąpił Krystian Halejcio. Wraz z nim do zespołu dołączył jego brat Konrad, a także Tomasz Wilusz. Co ciekawe, cała trójka przeniosła się do Tarnogrodu z Włókniarza Rakszawa.

Pod wodzą nowego trenera Olimpiakos wygrał w ćwierćfinale Pucharu Starosty aż 8:1 z Huraganem Chmielek, a następnie ograł 4:3 ekipę Piasta Tuczempy. Z kolei Łada okazała się lepsza od: Włókniarza Frampol (4:1) oraz Victorii Łukowa (6:1) i to właśnie ekipa trenera Jarosława Czarnieckiego uchodziła za faworyta.

Mecz bardzo źle zaczął się dla miejscowych, bo już w czwartej minucie czerwoną kartkę zobaczył Dawid Konopka. Łada, choć grała w osłabieniu nic sobie z tego nie robiła. W 13 minucie na 1:0 trafił Patryk Dorosz, a 10 minut później gola z rzutu karnego strzelił Aleksei Goncharevich. Po przerwie na murawie nadal rządzili miejscowi. W 70 minucie trzeciego gola dla zespołu z Biłgoraja zdobył Michał Skubis, który latem trafił do Łady z Tanwi Majdan Stary. Siedem minut później czwarte trafienie dołożył Adam Pawluk, a w końcówce wynik spotkania ustalił Michał Skiba.

– Jak w każdym meczu ligowym tak i w Pucharze Starosty zależało nam na tym żeby wygrywać i fajnie, że zdobyliśmy to trofeum – mówi Jarosław Czarniecki, trener Łady. – Powyższe rozgrywki były dla nas etapem przygotowań, tak jak i mecze sparingowe, bo w weekendy graliśmy nawet dwa spotkania. W tym sezonie dysponujemy bardzo szeroką kadrą. Dołączyli do nas tacy zawodnicy jak: Skubis, Skiba, Dorosz, Siembida, Kuliński, Chmura czy Alfimov. Każdy z zawodników chciał się latem pokazać z jak najlepszej strony. Jesienią dojdzie do ciekawej rywalizacji nie tylko jeśli chodzi o wyjściową jedenastkę, ale i meczową 18-tkę – dodaje Czarniecki.

Sezon rusza już za dwa tygodnie, a Łada będzie głównym kandydatem do awansu. – Zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania wobec nas będą spore. My sami za cel wyznaczyliśmy sobie awans, ale nie chcemy pompować jeszcze mocniej balonika. W najbliższy piątek zagramy ostatni mecz kontrolny z Janowianką Janów Lubelski. Później zaplanowaliśmy integracyjne wyjście na kajaki, a od następnego tygodnia będziemy przygotowywać się do inauguracyjnego meczu w sezonie 2022/2023 – kończy szkoleniowiec Łady.

Łada Biłgoraj – Olimpiakos Tarnogród 5:0 (2:0)

Bramki: Dorosz (13), Goncharevich (23-karny), Skubis (70), Pawluk (77), Skiba (87).

Łada: Alfimov – Kapuśniak (86 Kutryn), Myszak, D. Konopka, Kołodziej – P. Konopka (80 Kutyła), Skiba, Goncharevich, Cherniuk (73 Kubik) – Dorosz (88 Piech), Skubis (73 Pawluk).

Olimpiakos: K. Grabowski – Krystian Halejcio, Stetskiv, Rutyna, Świtała, Cios, M. Grabowski, Klecha, Niedzielski, Dydyński, Gancarz oraz Kruk, Florek, Związko.

Żółte kartki: Dorosz – Krystian Halejcio, Klecha, Steckiv, Rutyna.

Czerwona kartka: D. Konopka (4 min, za faul).

Sędziował: Kacper Gil. Widzów: 450.