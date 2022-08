Pogoń Łaszczówka przygotowuje się do startu Keeza zamojskiej klasy okręgowej

Pogoń w zeszłym sezonie zaliczyła bardzo słabą jesień i niezwykle udaną wiosnę. Zespół po tym jak przejął go Jerzy Bojko systematycznie piął się w górę tabeli i zakończył zmagania na szóstym miejscu, co w Łaszczówce przyjęto z dużym zadowoleniem.

Dobry wynik w poprzedniej kampanii spowodował, że i w tym sezonie klub ma swoje aspiracje, a zawodnicy solidnie trenują. – Jestem zadowolony z pracy jaki w letnim okresie przygotowawczym wykonał do tej pory zespół. Na treningach nie mam prawa narzekać na frekwencję. W czwartek zagraliśmy sparing z Tomasovią Tomaszów Lubelski. Rywal okazał się zdecydowanie lepszy i dysponował dwa razy szerszą kadrą, a do tego dokonał wielu zmian w drugiej połowie. My mieliśmy zdecydowanie mniej rezerwowych. Przegraliśmy wysoko, ale najważniejsze jest dla mnie to, że moi zawodnicy zaliczyli mocną jednostkę treningową – mówi Jerzy Bojko, trener Pogoni 96 Łaszczówka.

Zespół z Łaszczówki poza sparingiem z Tomasovią rywalizuje w lecie w Pucharze Starosty powiatu tomaszowskiego i radzi sobie w nim bardzo dobrze. Pogoń w ćwierćfinale tych rozgrywek wygrała na wyjeździe z Orkanem Bełżec, a następnie okazała się lepsza, również w gościach, od beniaminka Keeza zamojskiej klasy okręgowej Grafu Chodywańce. W finale ekipa trenera Bojki zagra z Huczwą Tyszowce.

– W tym tygodniu będziemy trenować w poniedziałek, środę i czwartek. Natomiast mecz z Huczwą został zaplanowany na sobotę na godzinę 17. Będzie to dla nas generalny sprawdzian przed ligą więc powinniśmy zagrać w nim w najsilniejszym ustawieniu. Przed tym sezonem dołącza do nas Kacper Berbecki, który wraca z wypożyczenia z POM-u Piotrowice. Jesteśmy bardzo blisko pozyskania Michała Kołodziejskiego z Igrosu Krasnobród, a kilku naszych zawodników wraca z zagranicy, jak choćby Adrian Nizio. Z kolei największą stratą będzie brak Tomasza Kłosa, który przeprowadził się na południe Polski i zmienił pracę. Mimo to mamy bardzo zrównoważony skład, wykonujemy solidną pracę i liga wszystko zweryfikuje – mówi trener Pogoni.

A jakie cele zostały wyznaczone przed zespołem przed kolejnym sezonem? – Pierwszy mecz o punkty zagramy z Granicą Lubycza Królewska, później czekają nas mecze ze spadkowiczami: Igrosem, a następnie Hetmanem Zamość. Następnie zmierzymy się z Olimpiakosem Tarnogród i Włókniarzem Frampol. Życzyłbym sobie, byśmy dobrze rozpoczęli zbliżające się rozgrywki, tym bardziej że mamy za sobą udaną rundę wiosenną. Myślę, że stać nas na miejsce w pierwszej ósemce, a nawet szóstce. Ten wynik z pewnością byłby dla nas bardzo zadowalający – kończy trener ekipy z Łaszczówki.