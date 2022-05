Zmiana trenera w Tanwi Majdan Stary

Krzysztof Surma prowadził zespół z Majdanu Starego z sukcesami. Tanew pod jego wodzą grała efektowny futbol, a do tego potrafiła na stałe zadomowić się w czołówce zespołów „najciekawszej ligi świata”. Natomiast w poprzednim sezonie drużyna pod wodzą sympatycznego szkoleniowca wywalczyła największy sukces w swojej 50-letniej historii i okazała się najlepsza w Keeza zamojskiej klasie okręgowej. Wydawało się więc, że zespół obecny sezon spędzi w Hummel IV lidze, ale ostatecznie klub nie zdecydował się na grę szczebel wyżej i kolejny sezon również rozpoczął w klasie okręgowej.

Powyższą decyzję Surma przeżył dość mocno i nie krył rozczarowania. Zakasał jednak rękawy i rozpoczął obecną kampanię. Jesień była stosunkowo udana, ale wiosną zespół spisywał się nieco gorzej. Tanew przegrała prestiżowe starcie z Błękitnymi Obsza, a do tego zgubiła punkty w meczach z zespołami bijącymi się o utrzymanie – Metalowcem Goraj i Włókniarzem Frampol. I właśnie po starciu z ekipą z Frampola zapadła decyzja o rozstaniu z trenerem Surmą. – Nie będę ukrywał, że taka decyzja to dla mnie spore rozczarowanie – mówi były już trener Tanwi. Pracowałem w Majdanie Starym przez dwa i pół roku i bardzo żałuję, że nie dane mi było dokończyć obecnego sezonu na ławce trenerskiej. Przypomnę, że w poprzednim sezonie na cztery kolejki przed końcem mieliśmy dziewięć punktów starty do lidera, a ostatecznie okazaliśmy się najlepsi. W obecnej kampanii również w taki sposób przygotowywałem zespół, by w ostatnich meczach złapać najlepszą formę. Tymczasem zostałem zwolniony w bardzo zaskakującym momencie. Mimo wszystko po pobycie w Tanwi zabieram ze sobą bardzo pozytywne wspomnienia – dodaje Surma, który do końca sezonu planuje odpocząć, a później będzie chciał podjąć pracę w innym zespole z regionu.

Tanew nie pozostawała jednak długo bez trenera. Nowym szkoleniowcem drużyny został doskonale znany w regionie Bogdan Antolak. Dla doświadczonego szkoleniowca był to powrót na trenerską ławkę po prawie po rocznej przerwie. We wcześniejszych latach Antolak prowadził Grom Różaniec z którym w sezonie 2019/2020 awansował do Hummel IV Ligi. Drugim jego największym sukcesem była wygrana w Pucharze Polski na szczeblu ZOZPN sezonie 2015/2016.

„Efekt nowej miotły” w Majdanie starym zadziałał. Antolak swoim debiucie na Stadionie Leśnym poprowadził swój nowy zespół do wygranej 4:1 nad będącą w czubie tabeli Olimpią Miączyn. W najbliższej kolejce Tanew zagra na wyjeździe z przedostatnią w tabeli Spartą Łabunie i jej kibice liczą na kolejną efektowną wygraną.