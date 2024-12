W sobotę Padwa Zamość i AZS AWF Biała Podlaska rozpoczynają rundę rewanżową

Akademicy w obecnym sezonie grają pod dużą presją. Z trzema wygranymi w 13 meczach AZS AWF zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Na półmetku rywalizacji w I lidze centralnej traci do 13. Olimpii Piekary Śląskie dwa punkty, do 11. Grunwaldu Poznań i 12. KPR Fit Dieta Żukowo - pięć.

Do Nielby, która jest 10. w klasyfikacji, AZS ma stratę sześciu „oczek”. Sobotnie spotkanie będzie dla bialczan meczem o podwójną stawkę. W obecnej sytuacji każdy punkt dla ekipy z Białej Podlaskiej jest na wagę złota.

Tylko dwa punkty, a nie jak pierwotnie oczekiwano trzy, zdobyli w meczu inauguracyjnym u siebie piłkarze KPR Padwy Zamość. Drużyna prowadzona przez Zbigniewa Markuszewskiego zremisowała z E.LINK Gwardią Koszalin 29:29. W serii rzutów karnych lepsi byli gospodarze zwyciężając 3:1. Dotychczasowy dorobek zamościan mógł być bardziej okazały. Z 13 spotkań podopieczni Zbigniewa Markuszewskiego wygrali osiem.

– Nie jestem zadowolony z naszego dorobku w pierwszej rundzie. Nie spodziewałem się aż tylu porażek i to trochę dziwnych. Mecze były prowadzone prawidłowo, a mimo to uciekały nam punkty. Z powodu urazów nie mieliśmy kilku kluczowych zawodników, nie było gracza, który byłby w stanie oddawać rzuty z drugiej linii. Jedziemy do beniaminka, który deklarował, że nie zamierza tylko bronić się przed spadkiem, myśli nawet o awansie do superligi. Na pewno przed nami bardzo wymagający przeciwnik. Jesteśmy trochę poobijani, mamy swoje problemy. Mimo to jedziemy do Koszalina po to aby przywieźć trzy punkty – zapowiada trener Markuszewski. Mecz z Gwardią rozpocznie się o godzinie 19.