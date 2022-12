AZS UW Warszawa – MKS AZS UMCS Lublin 30:28. Nieprzyjemne zaskoczenie

Podopieczne Małgorzaty Roli miały szansę spędzić przerwę w rozgrywkach nawet na 4 miejscu. Musiały jednak wygrać mecz z AZS UW Warszawa. W teorii nie powinno być to trudne, bo studentki ze stolicy to jedna ze słabszych drużyn I ligi. To zadanie jednak przerosło lublinianki, które chociaż w drugiej połowie prowadziły nawet różnicą 7 bramek, to w samej końcówce dały się dogonić przeciwniczkom. Gospodynie lepiej rozegrały też ostatnie akcje i zwyciężyły 30:28. W szeregach przyjezdnych najlepiej zagrała Julia Dąbska, która zdobyła 6 bramek. O jedno trafienie gorsza była Edyta Byzdra. U rywalek najlepiej zagrała Kamila Białowąs, która aż 8 razy pokonywała lubelskie bramkarki.

AZS UW Warszawa – MKS AZS UMCS Lublin 30:28 (12:15)

AZS UW: Koc-Toczyńska – Białowąs 8, Dronizkowska 4, Pażewska 3, Cichal 3, Świderska 3, Gawrońska 3, Sawicka 2, Wilk 2, Szczepanik 2, Morawska, Karpisz, Korozińska, Burdun, Mazur, Barczuk. Kary: 10 min.

Lublin: Śliwińska, Zgrzebnicka – Dąbska 6, Byzdra 5, Kuc 4, Dziuba 4, Tomczyk 4, Janczarek 2, Leebe 2, Chodoń 1, Przewośnik, Owczaruk, Skubacz. Kary: 14 min.

Sędziowali: Kuber (Tomaszów Mazowiecki) i Zajkiewicz (Pabianice). Widzów: 50.

Pozostałe wyniki: JKS San Jarosław – KPR Marcovia ROKiS 20:34 * PreZero APR Radom – SPR Handball Rzeszów 39:22 * KS AZS AWF Warszawa – UKS Varsovia 20:29 * ChKS PŁ Łódź – SMS SPRP I Płock 22:21 * Suzuki Korona Handabll Kielce – Handball Warszawa 22:32.

Handball W. 11 33 397-240 Radom 11 27 335-274 Korona 11 27 331-269 Varsovia 11 20 302:294 Lublin 11 19 337:285 Płock 10 16 284:283 Rzeszów 11 13 298:324 AZS UW 11 12 269:320 Marcovia 11 12 326:335 Łódź 11 10 287:313 San 10 6 239:306 AZS AWF 11 0 270:428

21 stycznia: Marcovia – Korona * Handball W. – Płock * Łódź – Varsovia * Lublin – AZS AWF * AZS UW – Rzeszów * Radom – San.