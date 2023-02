Handball Warszawa – MKS AZS UMCS Lublin 34:31. Postawiły się potędze

Kobieca piłka ręczna w stolicy odbudowuje się w szybkim tempie po wielu latach niebytu za sprawą zespołu Handball Warszawa. To drużyna, w której jest sporo znanych nazwisk. Podopieczne Pawła Kapuścińskiego spokojnie liderują grupie C rozgrywek I ligi i są prawie pewne udziału w turnieju finałowym z udziałem zwycięzców wszystkich trzech grup. Nie oznacza to jednak, że warszawianki spokojnie wygrywają wszystkie spotkania. W niedzielę ambitnie przeciwstawił im się MKS AZS UMCS Lublin. Zawodniczki Małgorzaty Roli przez cały mecz były w grze o zwycięstwo, a na dwie minuty przed końcową syreną przegrywały zaledwie 30:32. Niestety, w ostatnich akcja górę wzięło większe doświadczenie gospodyń, które triumfowały 31:34.

W szeregach MKS AZS UMCS wyróżniły się Julia Dziuba i Sara Leebie, które zdobyły po 6 bramek. W zespole ze stolicy kapitalnie zagrała Patrycja Kozak, autorka 8 trafień.

Handball Warszawa – MKS AZS UMCS Lublin 34:31 (17:16)

Handball: Zhomer – Kozak 8, Grzesista 7, Lasek 6, Chrapusta 4, Furmanets 4, Szczukocka 2, Zdziebłowska 2, Pożoga 1, Lewandowska, Ściernicka, Klarkowska, Zakrzewska, Siewierska, Maćkowska. Kary: 8 min.

Lublin: Śliwińska, Zgrzebnicka – Dziuba 6, Leebe 6, Suszek 4, Byzdra 4, Skubacz 4, Kuc 3, Dąbska 2, Chodoń 1, Kowalska 1, Janczarek, Tomczyk, Osowska. Kary:18 min.

Sędziowali: Kuliński (Łódź) i Rogala (Tomaszów Mazowiecki). Widzów: 100.

Pozostałe wyniki: KPR Marcovia ROKiS – SMS ZPRP I Płock 21:34 * ChKS PŁ Łódź – SPR Handball Rzeszów 29:21 * KS ZAS AWF Warszawa – JKS San Jarosław 28:29 * AZS UW Warszawa – PreZero APR Radom 16:29. Mecz Suzuki Korona Handball Kielce – UKS Varsovia został przełożony na 4 marca.

Handball W. 14 42 508:323 Radom 13 33 396:317 Korona 14 30 390:330 Płock 14 25 391:393 Lublin 14 25 443:362 Varsovia 13 20 360:369 Łódź 14 16 377:395 Rzeszów 14 16 380:419 AZS UW 13 15 317:372 Marcovia 14 12 408:436 San 12 9 284:360 AZS AWF 14 0 347:535

4-12 marca: AZS UW – Marcovia * AZS AWF – Radom * San – Łódź * Rzeszów – Handball W. * Lublin – Korona * Varsovia – Płock.