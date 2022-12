JKS San Jarosław – MKS AZS UMCS Lublin 23:29. Zadecydowała końcówka pierwszej połowy

Zamość. Fontanna przejdzie gruntowny remont. Wszystko przez kiepskiej jakości komponenty

50 tys. zł wyda Zamość na dokumentację projektową modernizacji fontanny na Rynku Wodnym. Dokument ma być gotowy do połowy grudnia i dopiero wtedy okaże się, jakie elementy są do wymiany i ile to ewentualnie może kosztować.