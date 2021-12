MKS AZS UMCS Lublin – JKS San Jarosław 29:30. Zabrakło skuteczności

To nie był najlepszy występ zawodniczek MKS AZS UMCS Lublin. Podopieczne Patryka Maliszewskiego w rywalizacji z JKS San Jarosław nie prowadziły ani razu, a tylko raz, przy stanie 0:0, remisowały. Gospodynie wyszły na parkiet mocno zestresowane i podporządkowały swoją grę pod tempo gry przeciwniczek. Te z tego w pierwszej połowie ochoczo korzystały i szybko wypracowały sobie przewagę sięgającą nawet 6 bramek. Końcówka pierwszej połowy należała jednak do lublinianek, które zmniejszyły straty do trzech trafień. Ten dystans utrzymywał się zresztą również przez większość drugiej połowy. Wyjątkiem było samo otwarcie tej części gry, kiedy miejscowe zdobyły nawet bramkę kontaktową. Udało się ją zdobyć też w ostatniej akcji meczu, ale na doprowadzenie do remisu zabrakło już czasu. Za ten mecz należy z pewnością pochwalić Katarzynę Suszek, która zdobyła 7 bramek. Świetnie spisała się także Edyta Byzdra, która była o gorsza zaledwie o jedno trafienie. U rywalek kapitalnie spisała się Aleksandra Szymborska, która zdobyła 9 bramek. – Zabrakło skuteczności. W ten mecz weszliśmy beznadziejnie rzutowo i tak samo zakończyliśmy to spotkanie. O resztę nie mam pretensji do dziewczyn. Daliśmy im prezent w postaci zmarnowanych szans, po których przeciwniczki łapały oddech. Wystarczyło im wtedy dobrze prowadzić grę i być skutecznym. Z tego powodu to właśnie one były górą w tym meczu. Brakuje nam równowagi w drużynie. Chcemy ideału, czyli grać tak samo dobrze w ataku jak i w obronie, ale jeszcze sporo pracy przed nami – mówił klubowym mediom po meczu Patryk Maliszewski, trener MKS AZS UMCS Lublin. (kk)

MKS AZS UMCS Lublin – JKS San Jarosław 29:30 (14:17)

Lublin: Nóżka – Suszek 6, Byzdra 5, Skubacz 4, Kuc 4, Szczepaniak 4, Tomczyk 3, Rossa 2, Dziuba 1, Chodoń, Markowicz, Zgrzebnicka, Osowska. Kary: 10 min.

San: Musakova – Aleksandra Szymborska 9, Amanda Szymborska 7, Mokrzka 7, Świerk 3, Luberecka 2, Dębniak 1, Padro 1, Bartoszek, Wicińska. Kary: 12 min.

Sędziowali: Młyński (Zwoleń) i Żak (Radom). Widzów: 60.

Pozostałe wyniki: SPR Handball Rzeszów – PreZero APR Radom * MKS Karczew – SMS ZPRP I Płock 24:22 * KPR Marcovia ROKiS – UKS Varsovia Warszawa 24:44. Mecz AZS UW Warszawa – WKPR Wesoła Warszawa zakończył się po zamknięciu wydania naszej gazety. Pauzował: KS AZS AWF Warszawa.

1.Varsovia 8 24 280-208

2.AZS AWF 8 20 255-192

3.San 8 18 260-207

4.Lublin 8 15 240-201

5.Karczew 8 12 201-203

6.Płock 7 12 201-197

7.Wesoła 8 9 252-241

8.Marcovia 8 8 187-265

9.Radom 7 5 170-198

10.AZS UW 7 3 169-224

11.Rzeszów 7 0 152-231

11-12 grudnia: San – Marcovia * Płock – Lublin (sobota, godz. 15) * AZS UW – Karczew * Radom – Wesoła * AZS AWF – Rzeszów. Pauzuje: Varsovia.