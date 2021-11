MKS AZS UMCS Lublin liderem pierwszej ligi piłkarek ręcznych

Demencja starcza a alzheimer. Czy jest to ta sama choroba?

Pracując w opiece osób starszych możesz spotkać się zarówno z demencją starczą jak i chorobą Alzheimera. Zdarza się, że te nazwy stosowane są zamiennie, jednak dotyczą różnych schorzeń. To, co przede wszystkim odróżnia demencję od choroby Alzheimera to fakt, że w demencji istnieje szansa na cofnięcie się schorzenia, natomiast w tym drugim przypadku nie ma takiej szansy. Warto poznać różnice, żeby lepiej dostosować opiekę do swojego podopiecznego.