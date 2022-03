MKS AZS UMCS Lublin – MKS Karczew 33:22. Zadecydowała druga połowa

Sobotnia rywalizacja była emocjonująca jedynie przez nieco ponad 30 min. Przez większość pierwszej połowy inicjatywa należała do przyjezdnych, które prowadziły nawet różnicą 3 bramek. Sygnały poprawy dyspozycji lublinianek zaczęły być widoczne dopiero w końcówce tej części gry, co pozwoliło akademiczkom schodzić na przerwę przy remisowym stanie. Po zmianie stron natomiast gospodynie przystąpiły do ofensywy, która już po kwadransie dała im 7 bramek przewagi. Ostatecznie skończyło się na triumfie 33:22, które plasuje AZS UMCS na podium rozgrywek.

Sukces był możliwy dzięki znakomitej grze Julii Skubacz, która zdobyła aż 9 bramek. Dzielnie wspierała ją Gabriela Tomczyk, która mecz zakończyła z 2 bramkami mniej niż Skubacz. U rywalek najlepiej zagrała Aleksandra Gałązka, która zdobyła 5 bramek. (kk)

MKS AZS UMCS Lublin – MKS Karczew 33:22 (12:12)

Lublin: Nóźka, Zgrzebnicka – Skubacz 9, Tomczyk 7, Kuc 4, Dziuba 3, Leebe 2, Suszek 2, Byzdra 2, Markowicz 1, Rossa 1, Szczepaniak 1, Vlasiuk 1, Janczarek, Owczaruk, Osowska. Kary: 14 min

Karczew: Popis – Gałązka 5, Berlińśka 4, Włodkowska 3, Janowska 3 Olszanka 3, Słodownik 1, Borkowska 1, Kubajek 1, Idziak 1, Barańska, Bąbik, Siwak, Wojewódzka. Kary: 4 min.

Sędziowali: Piątek (Łańcut) i Szestakow (Łąka). Widzów: 50.

Pozostałe wyniki: JKS San Jarosław – KS AZS AWF Warszawa 20:30 * UKS Varsovia Warszawa – SPR Handball Rzeszów 40:25 * KPR Marcovia ROKiS – WKPR Wesoła Warszawa 24:40 * SMS ZPRP I Płock – PreZero APR Radom 20:26. Pauzuje: AZS UW Warszawa.