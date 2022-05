MKS AZS UMCS Lublin – SMS ZPRP I Płock 30:28. Najlepiej w historii

To była potyczka godna dwóch czołowych drużyn w lidze. Zespoły z Lublina i Płocka walczyły przez pełne 60 minut, a o końcowym rezultacie rozstrzygały ostatnie minuty. Wcześniej, żadna z ekip nie potrafiła zbudować większej przewagi, chociaż atak na zespół z Mazowsza akademiczki próbowały przeprowadzić w drugiej połowie.

Wówczas prowadziły już nawet trzema bramkami, ale dość szybko roztrwoniły tę różnice. W efekcie o losach rywalizacji decydowały ostatnie akcje, a w nich więcej zimnej krwi zachowały gospodynie. Przy stanie 28:28 do siatki trafiła najskuteczniejsza (6 bramek) tego dnia Julia Skubacz, a później wynik ustaliła Katarzyna Suszek. Świetnie po raz kolejny zagrała Gabriela Tomczyk, która zapisała na swoim koncie 5 trafień.

MKS AZS UMCS Lublin zakończył sezon w swojej grupie I ligi na 3 miejscu, co jest najlepszym wynikiem akademiczek w historii.

– Na pewno byliśmy przygotowani, że to będzie ciężki mecz. Wiedzieliśmy, że zespół z Płocka przyjedzie tu powalczyć o 3 punkty. Tym bardziej chwała dziewczynom za to, że się spięły i walczyły do końca. W tym zwycięstwie kluczowe było zaangażowanie, wiara do końca i ta chęć odniesienia 15 triumfu. Postawiliśmy sobie cel, żeby w tym sezonie wskoczyć na pudło, czyli być jedno oczko wyżej niż w ubiegłej kampanii. To się udało i jestem z tego bardzo zadowolony. – podsumowuje klubowej stronie trener MKS AZS UMCS Lublin, Patryk Maliszewski.

MKS AZS UMCS Lublin – SMS ZPRP I Płock 30:28 (17:17)

Lublin: Żywot, Zgrzebnicka – Skubacz 6, Suszek 5, Tomczyk 5, Byzdra 4, Markowicz 3, Dziuba 2, Szczepaniak 2, Janczarek 1, Vlasiuk 1, Kuc 1, Osowska, Rossa. Kary: 14 min.

SMS: Suliga – Szczepanek 6, Grzesista 6, Papke 5, Zdziebłowska 4, Stala 3, Koss 1, Dąbska 1, Kawka 1, Pawlak 1, Kuśpiet, Lewandowska. Kary: 8 min.

Sędziowali: Piątek (Łańcut) i Szestakow (Łąka). Widzów: 100.