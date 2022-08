Poznaliśmy skład grup i terminarz rozgrywek I ligi piłkarek ręcznych

Akademiczki trafiły do grupy C, gdzie za rywali będą mieli bardzo silne ekipy. Tym najbardziej uznanym jest Suzuki Korona Handball Kielce, która jeszcze w poprzednim sezonie grała w Superlidze. W stawce jest też najlepszy zespół grupy C UKS Varsovia, który szansę awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej przegrał dopiero w Turnieju Mistrzyń.

MKS AZS UMCS Lublin rozpocznie sezon 17 września, a w pierwszej kolejce zagra z silnym KS AZS AWF Warszawa. Spotkanie odbędzie się w hali Globus, w której akademicki zespół na co dzień rozgrywa swoje spotkania. W pierwszej rundzie MKS AZS UMCS Lublin z najmocniejszymi drużynami w lidze zagra na wyjazdach. Z Suzuki Korona Handball Kielce zagra 15-16 października, a 29-30 października z UKS Varsovia. Pierwsza runda w całości zostanie rozegrana jeszcze w 2022 r.. Runda rewanżowa ruszy 21 stycznia, a sezon powinien zakończyć się 7 maja.

Terminarz grupy C I ligi piłkarek ręcznych w sezonie 2022/2023

17-18 września: Suzuki Korona Handball Kielce – KPR Marcovia Radzymin * SMS ZPRP I Płock – Handball Warszawa * UKS Varsovia – ChKS PŁ Łódź * MKS AZS UMCS Lublin – KS AZS AWF Warszawa * SPR Handball Rzeszów – AZS UW Warszawa * JKS San Jarosław – PreZero APR Radom. 24-25 września: Łódź – Lublin. 8-9 września: Lublin – Handball Warszawa. 15-16 października: Korona – Lublin. 22-23 października: Lublin – Płock. 29-30 października: Varsovia – Lublin. 12-13 listopada: Lublin – Marcovia. 19-20 listopada: Lublin – Rzeszów. 26-27 listopada: Jarosław – Lublin. 3-14 grudnia: Lublin – Radom. 10 grudnia: AZS UW – Lublin. Runda rewanżowa rozpocznie się 21 stycznia, a zakończy 7 maja.