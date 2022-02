AZS AWF Biała Podlaska – MUKS Zagłębie Sosnowiec 27:24. Zrewanżowali się za Grudziądz

Luty jest bardzo pracowity dla akademików z Białej Podlaskiej. Podopieczni grającego trenera Marcina Stefańca wybiegają na boisko co trzy, cztery dni, mecze w lidze przeplatają spotkania w Pucharze Polski. W ostatnią środę pokonali w 1/8 finału występującą w PGNiG Superlidze Handball Stal Mielec. Tydzień wcześniej okazali się lepsi od kolejnej ekipy z ligi zawodowej, plasującej się w górnych rejonach tabeli, Gwardii Opole. Nie poszło im natomiast w poprzednim spotkaniu ligowym. Dość nieoczekiwanie przegrali na wyjeździe z MKS Grudziądz, tracąc bramkę po tzw. rzucie po czasie (32:33). Starcie u siebie z MUKS Zagłębiem Sosnowiec potraktowane zostało przez bialczan jako doskonała okazja do rehabilitacji za wpadkę z poprzedniej kolejki. Dlatego od pierwszego gwizdka gospodarze zabrali się solidnie do pracy.

Po trafieniach Łukasza Kandory i Leona Łazarczyka AZS objął prowadzenie 2:0. Po sześciu minutach gry miejscowi wygrywali 4:1. Kibice zastanawiali się, czy nastąpi „odjazd” ich podopiecznych z wynikiem. W 16 min i golu Dominika Antoniaka bialczanie wygrywali 10:6. Łazarczyk i Stefaniec wyprowadzili miejscowych na sześciobramkową zaliczkę (13:7 w 22 min). Taka przewaga pojawiła się jeszcze raz w pierwszej części zawodów. W 25 min Przemysław Urbaniak trafił na 14:8. W końcówce gospodarze nie potrafili powiększyć przewagi, a ambitni goście zdołali zniwelować straty do pięciu trafień (17:12).

Początek drugiej odsłony został przespany przez gospodarzy. W ciągu pięciu minut stracili trzy bramki z rzędu i Zagłębie częściowo zniwelowało straty (17:15). Od tego momentu zespoły zaczęły falami zdobywać bramki. Na trzy trafienia akademików dwoma odpowiedzieli gości. Z kolei po dwóch golach szczypiornistów z Sosnowca, dwa razy do bramki trafili bialczanie.

Niebezpiecznie zrobiło się osiem minut przed końcem. Zagłębie wyczuło, że można powalczyć o korzystny rezultat. W ciągu pięciu minut rzuciło cztery bramki z rzędu niwelując straty do jednej bramki (z 22:17 do 22:21). Kolejne sześć minut należało już do podopiecznych grającego trenera Marcina Stefańca. Szkoleniowiec sam dał przykład swoim podopiecznym wpisując się na listę strzelców. Oprócz niego do bramki przyjezdnych trafili dwukrotnie Łazarczyk i Urbaniak. Tym samym wygrali ten fragment spotkania 5:1 ponownie powiększając przewagę do pięciu trafień (27:22). Do końca zostały już tylko dwie minuty. I mimo że końcówkę meczu 2:1 wygrali przyjezdni, co ciekawe obie drużyny zdobywały w tym okresie bramki tylko z rzutów karnych, końcowy wynik był na korzyść wicelidera (27:24). MVP wybrany został bramkarz akademików Łukasz Adamiuk.

AZS AWF Biała Podlaska – MUKS Zagłębie Sosnowiec 27:24 (17:12)

AZS BP: Adamiuk, Ostrowski, Wiejak – Maksymczuk 2, Łazarczyk 6, Urbaniak 4, Ziółkowski 2, Tarasiuk 1, Niedzielenko, Stefaniec 3, Mazur 2, Kozycz 2, Kandora 1, Antoniak 2, Baranowski 1, Wójcik 1. Kary: 12 minut.

Akademicy z Białej Podlaskiej pokonali MUKS Zagłębie Sosnowiec 27:24

Fot. AZS AWF Biała Podlaska/facebook