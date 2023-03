ORLEN Upstream SRS Przemyśl - AZS AWF Biała Podlaska 27:26. Przykra niespodzianka

To była dużego kalibru niespodzianka, a można nawet powiedzieć, że sensacja. Już samo miejsce każdej z drużyn sugerowało zwycięzcę rywalizacji w Przemyślu. Akademicy to obecnie trzecia drużyna I ligi centralnej, gospodarze - przedostatnia (13.). Mimo to miejscowi mieli mecz pod kontrolą.

Po pierwszej połowie wygrywali 16:13. W drugiej też trzymali wynik. W 55. min wygrywali 25:22. W końcówce AZS WF Biała Podlaska poderwał się do walki. Do remisu w 59. min doprowadził Dominik Antoniak i wydawało się, że będą rzuty karne. 12 sekund przed końcową syreną gospodarze zdobyli zwycięską bramkę (27:26). Była to ich pierwsza wygrana u siebie od 3 grudnia ubiegłego roku, kiedy 28:26 pokonali Warmię Olsztyn.

ORLEN Upstream SRS Przemyśl - AZS AWF Biała Podlaska 27:26 (16:13)

AZS AWF BP: Adamiuk, Kwiatkowski, Wiejak – Maksymczuk 7, Łazarczyk 5, Tarasiuk 1, Szendzielorz, Stefaniec 1, Mazur 4, Kozycz 2, Antoniak 3, Lewalski, Baranowski 1, Wójcik 2, Wojnecki. Kary: 16 minut.