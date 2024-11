Ważna wygrana KPR Padwy Zamość, porażka AZS AWF Biała Podlaska

Sobotni mecz w Zamościu śmiało można było nazwać hitem kolejki. Spotkanie od samego początku było bardzo wyrównane, choć to gospodarze od samego początku musieli gonić wynik. W pewnym momencie Padwa przegrywała już nawet trzema bramkami, ale później doprowadziła do stanu 9:9. Od tamtego momentu gospodarze osiągnęli minimalne prowadzenie, którego nie oddali do końca pierwszej połowy schodząc do szatni przy stanie 14:13.

Po przerwie mecz nadal był bardzo zacięty i znów na minimalne prowadzenie wyszedł zespól ze Szczecina. Końcówka spotkania należała jednak do miejscowych, którzy najpierw wyrównali stan rywalizacji, a następnie zapewnili sobie wygraną 27:25. Najwięcej goli dla Padwy w sobotnim spotkaniu zdobył Mateusz Morawski (siedem), a ze strony gości najlepszą skutecznością popisał się Adam Biały (10 bramek).

Padwa Zamość – Pogoń Szczecin 27:25 (14:13)

Padwa: Kozłowski, Gawryś – Morawski 7, Parovinchak 5, Adamczuk 4, Bączek 4, Szymański 2, Wleklak 2, Florkiewicz 1, Fugiel 1, Golański 1, Małecki, Skiba, Szeląg.

Pogoń: Makowski, Witkowski – Biały 10, Krok 3, Biernacki 2, Kruszelnicki 2, Mitruczuk 2, Nowak 2, Polok 2, Wiśniewski 2, Fabisiak, Mrozek.

Wygranej w tej kolejce nie udało się odnieść innemu naszemu przedstawicielowi – AZS AWF Biała Podlaska. Akademicy pojechali do Piekar Śląskich na mecz z tamtejszą Olimpią. Początek w wykonaniu białczan był świetny bo po kwadransie prowadzili oni 9:5. Jednak w kolejnych 15 minutach przyjezdni nie zdołali rzucić ani jednej bramki i to Olimpia zeszła na przerwę prowadząc 14:9.

W drugiej połowie ze skutecznością gości było już nieco lepiej, ale zespół z Piekar Śląskich nie miał kłopotów ze zdobywaniem bramek i ostatecznie zwyciężył 28:23.

Olimpia Medex Piekary Śląskie – AZS AWF Biała Podlaska 28:23 (14:9)

Olimpia: Zapora 1, Beczek, Nowak – Miłek 7, Kotalczyk 5, Parzonka 4, Hornik 3, Piątek 3, Mikunda 2, Czapla 1, Jakubowski 1, Kowal 1, Gogola, Stąpor. Kary: 12 min.

AZS AWF: Kwiatkowski 1, Adamiuk – Szendzielorz 8, Lewalski 5, Wierzbicki 4, Antoniak 2, Rodak 2, Wojnecki 1, Andrzejewski, Burzyński, Chepycha, Kandora, Koc, Wójcik. Kary: 6 min.