Wychowanek wraca do KPR Padwy Zamość

Wiktor Kawka to 27-latek, zamościanin, wychowanek Padwy. Był zawodnikiem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku, z którym rywalizował w I lidze. W latach 2015 - 2018 reprezentował barwy Stali Mielec. W rozgrywkach Superligi zadebiutował w sezonie 2015/2016. W kolejnym zdobył 36 bramek w 12 spotkaniach. Kontuzja więzadeł przeszkodziła w kontynuowaniu kariery. Powrócił do gry dopiero w kolejnym sezonie. W rozgrywkach 2017/2018 wystąpił w 30 meczach, zdobył 124 bramki. Został wybrany najlepszym graczem października 2017 w Superlidze.

W 2018 został zawodnikiem Gwardii Opole. Grał w niej dwa lata. W sezonie 2018/2019 wystąpił w 15 spotkaniach, zdobył 35 bramek. Rozegrał też mecze w Pucharze EHF, rzucił dwa gole.

W swoim sportowym życiorysie ma występ w reprezentacji Polski U-18 w mistrzostwach Europy. W 2015 roku uczestniczył w mistrzostwach świata U-19 w Rosji, a rok później w mistrzostwach Europy U-20 w Danii. W październiku 2017 podczas międzypaństwowego turnieju w Płocku zadebiutował w reprezentacji Polski B. W grudniu tego roku po raz pierwszy został powołany na zgrupowanie pierwszej reprezentacji Polski prowadzonej przez trenera Piotra Przybeckiego. W 2018 wziął udział w akademickich mistrzostwach świata w Chorwacji. W obecnym sezonie grał w beniaminku Orlen Superligi Śląsku Wrocław. W ekipie debiutanta wystąpił w 16 spotkaniach, w których zdobył 11 bramek.

Nowy lewoskrzydłowy Padwy to Kacper Okapa z Pabiksu Pabianice. Piłkarz ma 22 lata, jest wychowankiem MKS MOS Wrocław. Nowy nabytek zamościan występował także w Śląsku Wrocław, a ostatnio w Pabianicach. W obecnym sezonie z Pabisem grał w I Lidze, w grupie C. Wystąpił w 10 spotkaniach, w których zdobył 47 bramek. W sumie w barwach Pabiksu rozegrał 34 mecze w I Lidze, w grupie C. Do siatki rywali trafił 205 razy.

W I Lidze Centralnej lewoskrzydłowy trzy razy zagrał przeciwko swojej nowej drużynie. Było to w barwach Śląska. W dwóch spotkaniach górą była drużyna z Wrocławia (37:34, 33:25), raz wygrała Padwa (32:30).

W sportowym dorobku Okapa ma srebrny medal i tytuł wicemistrza Akademickich Mistrzostw Polski. Wywalczył go w 2022 roku, reprezentując Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Szczypiornista mierzy 188 cm wzrostu i waży 76 kg.