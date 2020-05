Djurdjina Malović nową zawodniczką MKS Perły Lublin

Malović urodziła się 5 maja 1996 roku. Swoje pierwsze kroki jako piłkarka ręczna stawiała w zespole ŽRK Danilovgrad, w którym występowała od 2013 do 2015 roku. Następnie przeniosła się do Buducnosti Podgorica, z którą dwukrotnie dotarła do Final Four EHF Champions League. W 2018 roku trafiła do FTC-Rail Cargo Hungaria i to właśnie z tej drużyny przenosi się do MKS Perły Lublin. Łącznie w europejskich pucharach Malović zdobyła 62 bramki.

Malović podpisała z klubem z Lublina dwuletni kontrakt. – Bardzo się cieszę, że dołączam do drużyny. To dobry krok w mojej karierze. Kim Rasmussen to świetny trener, a zespół ma dużą jakość i potencjał. Nie mogę się doczekać, by rozpocząć sezon. Wierzę, że dobrze wkomponuję się w drużynę i razem zrealizujemy nasze cele – mówi nowa rozgrywająca MKS Perły cytowana przez klubowy portal.

– Malović była jednym z największych talentów, gdy pojawiła się na handballowej scenie. Kontuzje i niektóre decyzje klubowe, przez które nie dostała zbyt wielu minut na parkiecie, sprawiły jednak, że trudniej było jej pokazać potencjał. Chcę, by udało się to w Lublinie – ocenia nową zawodniczkę mistrzyń polski trener Kim Rasmussen. – Będziemy mieć prawą rozgrywającą z dynamicznymi ruchami i mocnym rzutem. Niecierpliwie czekam na współpracę z Dijną i jestem przekonany, że po czasie zobaczymy w niej wielką zawodniczkę, która pomoże nam w osiągnięciu sukcesów. Uważam, że dobrze wkomponuje się z zespół. Bądźmy jednak cierpliwi, bo zmiana kraju nigdy nie jest łatwa. Mimo to nie mam wątpliwości, że Djurdjina nam bardzo pomoże – dodaje Rasmussen

Nową zawodniczkę mistrzyń Polski bardzo dobrze zna Kinga Achruk. – Dżina to bardzo waleczna zawodniczka, która ma to, czym charakteryzują się piłkarki ręczne z Bałkanów, a więc mocny charakter. Lubi ciężko pracować, a do tego jest fajnym człowiekiem. Bardzo się cieszę, że dołącza do MKS i że będziemy mogły ponownie zagrać w jednym zespole – komentuje rozgrywająca lublinianek.

Malović to trzecie wzmocnienie lubelskiej ekipy przed startem kolejnego sezony. Wcześniej do klubu trafiła Maga Balasam i Paulina Wdowiak. Natomiast kontrakty z MKS Perłą przedłużyły Marta Gęga, Dominika Więckowska, Weronika Gawlik, Joanna Szarawaga, Aleksandra Rosiak, Patrycja Królikowska, Aleksandra Olek i Dagmara Nocuń.