Michalina Pastuszka przedłużyła kontrakt z MKS FunFloor Lublin

Okres przerwy w rozgrywkach Superligi to dla działaczy MKS FunFloor czas wytężonej pracy. Oprócz dużej ilości akcji marketingowych, włodarze wicemistrza Polski intensywnie pracują nad składem zespołu na kolejne sezony. Przypomnijmy, że niedawno ogłoszono, że sztab szkoleniowy lubelskiej drużyny wzmocni Beata Aleksandrowicz.

Teraz natomiast poinformowano, że kontrakt z MKS FunFloor przedłużyła Michalina Pastuszka. Przypomnijmy, że 20-letnia rozgrywająca trafiła do tego klubu przed sezonem 2022/2023. Wcześniej była zawodniczką Korony Handball Kielce, w barwach której zaliczyła debiut w Superlidze.

Pastuszka w MKS FunFloor odgrywa coraz bardziej istotną rolę. W sumie w Superlidze w koszulce lubelskiego klubu rozegrała 25 spotkań i zdobyła 35 bramek. 24 z nich padło jednak już w tym sezonie. – Cieszę się, że zostanę w Lublinie na dłużej. Czuję się na parkiecie zdecydowanie lepiej, niż w ubiegłym sezonie. Okres przygotowawczy był bardzo ciężki, ale zaowocował tym, co widać na boisku. Dziękuję trenerce i dziewczynom za otrzymane szanse i mam nadzieję, że będziemy wciąż iść do przodu. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że mogę być częścią tej drużyny. Staram się pracować w ataku, ale także w defensywie. Sądzę, że obrona jest naszą mocną stroną. Chcę się doskonalić w obu tych sferach i dawać drużynie jak najwięcej – mówi Michalina Pastuszka. – Jestem zadowolona z rozwoju Michaliny. Jest ona zawodniczką, która ma w sobie duży potencjał. W mojej ocenie stać ją na wiele. W pierwszych trzech miesiącach tego sezonu pokazała duży postęp. Wierzę, że jeśli szybko upora się z kontuzją, wciąż będziemy mogli obserwować zwyżkę jej boiskowej formy. "Miśka" zawalczyła o swoją pozycję i udowodniła, że potrafi pracować nad sobą. Jest to piłkarka niezwykle perspektywiczna - tłumaczy trenerka Edyta Majdzińska.

FunFloor w telewizji

MKS FunFloor Lublin w styczniu raz zagości na sportowych antenach Polsatu. Będzie to miało miejsce przy okazji zaplanowanego na 3 stycznia w Łańcucie meczu z Galiczanką Lwów. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.