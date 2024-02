MKS Funfloor Lublin wzmacnia skład utytułowaną zawodniczką

Przypomnijmy, że skrzydłowa lublinianek doznała kontuzji 10 stycznia podczas meczu z Energią Szczypiorno Kalisz. We wtorek klub z Lublina poinformował, że do drużyny dołączyła Beyza Irem Turkoglu Sengul.

27-latka pochodzi z Turcji szczypiornistka zaczynała swoją przygodę z piłką ręczną w Yenimahalle Belediyesi SK z tureckiej Ankary. W latach 2019-2021 broniła z kolei barw Kastamonu Belediyesi GSK. W barwach pierwszego klubu wywalczyła mistrzostwo i wicemistrzostwo Turcji, a w barwach tego drugiego również sięgnęła po złoty medal krajowych rozgrywek. Później przeniosła się do duńskiego Team Esbjerg. Tam już w pierwszym sezonie dotarła ze swoją drużyną do Final Four Ligi Mistrzyń, a rok później powtórzyła swój wyczyn.

Łącznie rozegrała dla Team Esbjerg 61 spotkań ligowych, w których rzuciła 112 bramek. W ciągu dwóch sezonów w Lidze Mistrzyń dołożyła też 54 gole na arenie europejskiej. Po udanym pobycie w Danii zdecydowała się jednak na powrót do Turcji i podpisała umowę z Konyaalti BSK. Teraz grać będzie dla klubu z Lublina.

– Kontuzja Julii Pietras i sytuacja zespołu sprawiły, że musieliśmy zareagować – mówi Tomasz Lewtak, prezes MKS Lublin cytowany przez klubowy portal. – Wzmacnianie klubu w trakcie sezonu to niezwykle trudne zadanie. Biorąc pod uwagę nasze ambicje, nie chcieliśmy uzupełniać drużyny szczypiornistkami bez doświadczenia na najwyższym poziomie. Sprowadziliśmy reprezentantkę Turcji z doświadczeniem w Lidze Mistrzyń. Wierzę, że Beyza Irem Turkoglu Sengul zagwarantuje nam jakość, jakiej oczekujemy. Kontuzje nas nie oszczędzają, lecz nie chcemy szukać wymówek. Poszukaliśmy rozwiązania na rynku transferowym i wierzę, że znaleźliśmy najlepsze z możliwych – dodaje.

– Bardzo liczymy na to, że na pozycji lewego skrzydła będziemy mieć już pełny skład. Uważam, że sprowadzenie skrzydłowej z Turcji to bardzo dobry ruch. Ściągnięcie do zespołu tak doświadczonego gracza pomoże drużynie. Mam nadzieję, że Beyza wniesie dużo do naszej ekipy. Pozyskanie takiej zawodniczki w środku sezonu nie było proste. Z tego względu należą się duże ukłony dla zarządu – przyznaje Edyta Majdzińska, trenerka lublinianek.

MKS Funfloor Lublin w środę zmierzy się na wyjeździe w „Świętej Wojnie” z Zagłębiem Lubin. „Miedziowe” są obecnie liderkami tabeli z dorobkiem 45 punktów i mają siedem „oczek” przewagi nad ekipą z Lublina. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport News i na platformie Polsat Box Go. Początek transmisji o 17.50, a pierwszy gwizdek punktualnie o 18.00