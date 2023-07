MKS FunFloor Lublin zna rywala w III rundzie kwalifikacji Ligi Europejskiej. Lepiej trafić nie mogły?

To losowanie należy niewątpliwie uznać za bardzo szczęśliwe. Oczywiście, MKS był rozstawiony, ale Jagodina była na pewno jednym ze słabszych zespołów spośród tych, na które mógł trafić wicemistrz Polski. Nie wolno lekceważyć Serbek, które sięgnęły po złoty medal w swoim kraju. Trzeba jednak pamiętać, że tamtejsza liga nie uchodzi za najmocniejszą w Europie.

A siłę Jagodiny brutalnie zweryfikowały europejskie puchary. Serbki rywalizowały w Pucharze EHF, gdzie potknęły się już na drugiej przeszkodzie – hiszpańskim Atticgo BM Elche. Weryfikacja była bardzo brutalna, bo Jagodina w dwumeczu przegrała różnicą aż 16 bramek.

– Można powiedzieć, że mieliśmy szczęście w tym losowaniu. Nie można jednak lekceważyć rywala. Szczególnie, gdy jest to zespół, który zdominował rozgrywki ligowe w Serbii w ostatnich latach. Na pewno jest to drużyna z charakterem. Będziemy analizować styl Jagodiny i przygotujemy się do tej rywalizacji – komentuje losowanie na łamach klubowych mediów Edyta Majdzińska, trenerka MKS FunFoor.

– Z pewnością mogłyśmy trafić gorzej. Na pewno nasz sztab szkoleniowy dobrze przygotuje nas do walki z tym rywalem. Nie znamy dobrze stylu Jagodiny, ale wiemy, że drużyny z Bałkanów szczególnie charakteryzują się walecznością. Nam również jej nie brakuje i będziemy gotowe, by walczyć o fazę grupową – dodaje klubowej stronie internetowej rozgrywająca MKS-u, Kinga Achruk.

Pierwsze mecze trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Europejskiej EHF zaplanowano na weekend 11-12 listopada. Spotkania rewanżowe zostaną rozegrane tydzień później.

Druga runda kwalifikacyjna

VfL Oldenburg (Niemcy) – AC PAOK (Grecja) * Spono Eagles (Szwajcaria) – ZRK Zeleznicar (Serbia) * Costa del sol Malaga (Hiszpania) – Larvik HK (Norwegia) * Hypo NO (Austria) – Onnereds HK (Szwecja) * Valur (Islandia) – HC Dunarea Braila (Rumunia) * JDA Bourgogne Dijon HB (Francja) – Molde HK Elite (Norwegia).

Trzecia runda kwalifikacyjna

HSG Bensheim/Auerbach (Niemcy) – zwycięzca Oldenburg/PAOK * LC Bruhl Handball (Szwajcaria) – RK Lokomotiva Zagrzeb (Chorwacja) * Praktiker Vac(Węgry) – Kastamonu BLD SK (Turcja) * BV Borussia Dortmund (Niemcy) – zwyciezca Valur/Dunarea * Storhamar Hanbdall Elite (Norwegia) – Hoors HK H65 (Szwecja) * Chambray Touraine HB (Francja) – DHK Banik Most (Czechy) * zwycięzca Spono/Zeleznicar – RK Podravka Vegeta (Chorwacja) * Neptunes Nantes (Francja) – zwycięzca Bourgogne/Molde * Sola Handball (Norwegia) – Super Amara Bera Bera (Hiszpania) * zwycięzca Hypo/Onnereds – CSM Targiu Jiu (Rumunia) * ZORK Jagodina (Serbia) – MKS FunFloor Lublin (Polska) * zwycięzca Costa/Larvik – Kobenhavn Handbold (Dania).