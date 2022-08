MKS FunFloor Perła dzisiaj gra w hali Globus pierwszy sparing

Studia MBA - wszechstronny rozwój współczesnego menedżera

MBA to prestiżowy kierunek studiów podyplomowych międzynarodowych. Są one realizowane w formie studiów zaocznych - zajęcia odbywają się w weekendy. Program studiów został opracowany w oparciu o potrzeby średniej oraz wyższej kadry menedżerskiej. Student zyskuje praktyczną wiedzę oraz dostęp do zajęć zagranicznych. Dlaczego warto studiować ten kierunek? Co obejmują studia MBA? Jakie korzyści niesie za sobą ukończenie tego kierunku?