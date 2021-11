MKS FunFloor Perła Lublin – KPR Gminy Kobierzyce 27:23. Na przerwę z fotelem lidera

To był ostatni ligowy występ lubelskich szczypiornistek przed trwającą blisko dwa miesiące przerwą. Zwycięstwo pozwoliło ekipie Moniki Marzec spędzić ten czas na fotelu lidera.

Powodów do zadowolenia jest zresztą więcej. Już w sobotę lubelski zespół podejmie w hali Globus HC Lokomotiva Zagrzeb w ramach eliminacji Ligi Europejskiej. MKS w stolicy Chorwacji przegrał 21:25. O awansie do fazy grupowej zadecyduje jednak wynik dwumeczu. Rywalizacja z Kobierzycami pokazała, że MKS jest w imponującej formie i ma realne szanse na odrobienie strat.

Wczorajszy mecz uwidocznił również to, że w coraz lepszej formie jest Joanna Szarawaga. Reprezentacyjna kołowa dopiero odzyskuje formę po kontuzji, która zabrała jej ze sportowej kariery kilka tygodni. To ona była motorem napędowym w pierwszych akcjach i świetnie współpracowała z rozgrywającymi. To sprawiło, że rywalki miały olbrzymie problemy w defensywie z czego gospodynie skrzętnie korzystały. W efekcie do przerwy lublinianki prowadziły 15:9 i wydawało się, że odniosą spokojne zwycięstwo.

– Obrona to nasza najsilniejsza moc. Mamy kontrolę nad meczem, ale nie możemy stracić koncentracji w drugiej połowie – powiedziała w przerwie meczu na antenie TVP Sport Kinga Achruk z MKS.

Po zmianie stron lubelski zespół dugo kontrolował boiskowe wydarzenia. Na chwilę jednak zgubił koncentrację, co pozwoliło popularnym „Kobierkom” zbliżyć się na dystans dwóch bramek. Demony z meczu w Kobierzycach w pierwszej rundzie, kiedy MKS niespodziewanie przegrał, odpędziły wspólnie Paulina Masna i Weronika Gawlik.

Masna w kluczowych akcjach przeprowadzała skuteczne akcje w ofensywie, a Gawlik broniła jak natchniona. W efekcie MKS wygrał 27:23 i może spokojnie czekać na mecz z Lokomotivą Zagrzeb. Starcie z Chorwatkami rozpocznie się w sobotę o godz. 16.

MKS FunFloor Perła Lublin – KPR Gminy Kobierzyce 27:23 (15:9)

Lublin: Gawlik, Razum, Wdowiak – Masna 6, Achruk 5, Szynkaruk 4, Gęga 3, Roszak 3, Szarawaga 2, Pietras 2, Portasińska 1, Płomińska 1, Więckowska. Kary: 10 min.

Kobierzyce: Zima 1 – Buklarewicz 4, Wiertelak 3, Kozioł 3, Macedo 3, Despodovska 3, Shupyk 2, Tomczyk 1, Janas 1, Ilnicka 1, Ważna 1, Kucharska, Olek, Ivanović, Staszewska, Wicik. Kary: 6 min.

Sędziowali: Pelc i Pretzlaf. Widzów: 500.