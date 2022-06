MKS Funfloor Perła Lublin ma kolejną nową zawodniczkę

Ten ruch to wielki sukces działaczy wicemistrzyń Polski. W Lublinie pojawi się bowiem zawodniczka, która była jedną z gwiazd Superligi w poprzednim sezonie. Wprawdzie Magdalena Więckowska reprezentowała barwy najsłabszej drużyny rozgrywek, Korony Handball Kielce, to jednak jej dorobek robi wrażenie. 22-letnia rozgrywająca w 26 spotkaniach zdobyła aż 169 goli i wyścig o koronę królowej strzelczyń przegrała jedynie z Magdą Balsam z Eurobud JKS Jarosław. Warto też podkreślić, że MKS FunFloor Perła podpisał z nią trzyletnią umowę, co przy progresie umiejętności prezentowanym przez Magdalenę Więckowską w ostatnich latach może okazać się bardzo istotnym ruchem. Trzeba też zaznaczyć, że powinna ona mieć ułatwione wejście do lubelskiej drużyny, bo od kilku sezonów jej członkinią jest jej siostra, Dominika. - Na pewno miałam mały udział w dołączeniu Magdy do naszego zespołu. Nikogo jednak nie trzeba specjalnie namawiać do gry dla Lublina. Zainteresowanie MKS-u jest dla każdej zawodniczki wielkim wyróżnieniem. Dużo osób dałoby wiele, by przywdziać biało-zielone barwy. Rozmawiamy na co dzień i Magda jest zaznajomiona z sytuacją w klubie. Myślę, że Magda podjęła dobrą decyzję i wszyscy będziemy z niej zadowoleni. Patrzę na to wzmocnienie bardzo pozytywnie w kontekście przyszłego sezonu. Sądzę, że będziemy czerpały dużo radości ze wspólnej gry. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak ułoży to nasza trenerka. Na pewno jednak moja siostra będzie miała ułatwioną aklimatyzację – mówi klubowej stronie Dominika Więckowska.

Zadowolenia nie ukrywa również sama zainteresowana. – Zawsze moim marzeniem była gra o najwyższe cele. Wiem, że będzie mi to dane właśnie w tej drużynie. Chcę walczyć o złoto i wciąż się rozwijać, bo to jest najważniejsze. Żadna drużyna w Polsce nie ma takich kibiców i takiej wspaniałej atmosfery na trybunach, jak Lublin. Nie mogę się doczekać pierwszego meczu. Na pewno będzie on dla mnie wyjątkowy, bo pierwszy raz tak liczna publiczność będzie dopingować drużynę, w której gram. Wierzę, że to nas poniesie i będziemy wspólnie realizować najwyższe cele – wyjaśnia klubowym mediom Magdalena Więckowska. - Nasza nowa zawodniczka jest bardzo dobrze znana polskim kibicom. Jest to szczypiornistka młodego pokolenia, która puka do drzwi reprezentacji. To jest diament, który postaramy się oszlifować. Na pewno gra i treningi z bardziej doświadczonymi zawodniczkami zaprocentują. Będzie to dla niej nowe doświadczenie. Jej największym atutem jest rzut z dystansu. Mamy w Lublinie miejsce dla obu sióstr Więckowskich. Są to dwie zupełnie inne zawodniczki. Myślę, że będą się bardzo dobrze uzupełniać. Wierzę, że obydwie pokażą, na co je stać – mówi klubowej stronie internetowej Monika Marzec, trenerka MKS FunFloor Perła Lublin.

Zaangażowanie Magdaleny Więckowskiej to trzeci ruch transferowy lubelskiej drużyny w ostatnim okresie. Wcześniej zawodniczkami wicemistrzyń Polski zostały Patrycja Noga i Marianna Rebicova. Wiele wskazuje, że klubowi uda się przeprowadzić jeszcze dwa transfery – Michaliny Pastuszki z Korony Handball Kielce oraz Karoliny Sarneckiej z MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski.

Lubelskie szczypiornistki okres przygotowawczy rozpoczną w połowie lipca. Sztab szkoleniowy ma w planach udział w trzech turniejach, z czego jeden powinien zostać zorganizowany w Lublinie.