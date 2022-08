MKS FunFloor Perła Lublin – Piotrcovia 31:27. Zaczęły turniej od wygranej [ZDJĘCIA]

Gospodynie szybko odskoczyły na 5:2, ale później sporo dobrych fragmentów miały także przyjezdne. Co ciekawe, to właśnie Piotrcovia po 30 minutach schodziła do szatni w lepszych nastrojach. Rywalki prowadziły 13:11.

W drugiej odsłonie MKS musiał gonić i szybko dogonił przeciwniczki, ale podopieczne Krzysztofa Przybylskiego nie dawały za wygraną. W efekcie, oglądaliśmy wyrównane zawody. Na kwadrans przed zakończeniem spotkania było 21:21. Końcówkę dużo lepiej rozegrały jednak zawodniczki Moniki Marzec, które ten fragment gry wygrały 10:6 i ostatecznie triumfowały w pierwszym meczu towarzyskiego turnieju 31:27.

W sobotę o godz. 16 Iuventa Michalovce zmierzy się z Piotrocovią, a w niedzielę o godz. 12 ekipa z Lublina sprawdzi formę na tle ekipy ze Słowacji.

MKS FunFloor Perła Lublin – Piotrcovia Piotrków Trybunalski 31:27 (11:13)

MKS: Sarnecka, Wdowiak, Gawlik – Portasińska 7, Pietras 5, Achruk 4, Roszak 4, Rebicova 4, M. Więckowska 3, Tatar 1, D. Więckowska 1, Pastuszka 1, Andruszak 1. Kary: 2 min.

Piotrcovia: Opelt, Muckova, Suliga – Drażyk 5, Królikowska 4, Waga 3, Klonowska 2, Sobecka 3, Świerczek 3, Oreszczuk 2, Polaskova 2, Schneider 1, Grobelna 1. Kary: 0 min.