MKS FunFloor Perła Lublin wygrał turniej towarzyski w hali Globus

Kibiców poza wynikiem powinien cieszyć również styl gry zespołu. Chociaż widać, że zawodniczki mają w nogach ciężkie treningi, to w ich postawie było sporo radości. Oczywiście, Monika Marzec ma jeszcze nad czym pracować ze swoimi zawodniczkami, co pokazała chociażby pierwsza połowa piątkowego spotkania z Piotrcovią. Gospodynie przegrały ją 11:13. Straty udało się jednak w miarę szybko odrobić i spokojnie kontrolować końcówkę meczu, co dało wygraną 31:27. – Jeszcze zbyt wcześnie na konkretne wnioski. Nie mieliśmy jeszcze wielu treningów taktycznych i technicznych. Na tym etapie najwięcej uwagi poświęcamy przygotowaniu motorycznemu i siłowemu. Dopiero teraz wchodzimy w ten okres sparingowy. Te pierwsze mecze towarzyskie to tak naprawdę przetarcia. Wielu rzeczy jeszcze nie przećwiczyliśmy. Najwięcej czasu poświęciliśmy na wprowadzenie nowych zawodniczek w naszą taktykę – powiedziała klubowej stronie Monika Marzec.

W niedzielę jej podopieczne wyglądały jeszcze lepiej i pewnie pokonały 30:20 Iuventę Michalovce. Być może wpływ na postawę lublinianek miał fakt, że w sobotę miały wolne od grania, co przełożyło się na większą świeżość. Cieszyć może dobra postawa Magdaleny Więckowskiej. Ona do Lublina trafiła dopiero w lecie z Suzuki Korona Handball Kielce, gdzie była niekwestionowaną gwiazdą. Wydaje się, że taki status może też mieć w Lublinie, a 7 bramek zdobytych w meczu ze słowacką ekipą może jej w tym pomóc.

Tytuł MVP turnieju w hali Globus powędrował do Kingi Achruk. Najlepszą strzelczynią została natomiast Katarzyna Portasińska, która w dwóch meczach zdobyła w sumie 13 bramek.

MKS FunFloor Perła Lublin - MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski 31:27 (11:13)

MKS FunFloor Perła: Sarnecka, Wdowiak, Gawlik - Portasińska 7, Pietras 5, Achruk 4, Roszak 4, Rebicova 4, M. Więckowska 3, Tatar 1, D. Więckowska 1, Pastuszka 1, Andruszak 1. Kary: 2 min.

Piotrcovia: Opelt, Muckova, Suliga – Drażyk 5, Królikowska 4, Waga 3, Klonowska 2, Sobecka 3, Świerczek 3, Oreszczuk 2, Polaskova 2, Schneider 1, Grobelna 1. Kary: 0 min.

MKS FunFloor Perła Lublin - Iuventa Michalovce 30:20 (17:12)

MKS FunFloor Perła: Gawlik, Sarnecka, Wdowiak - M. Więckowska 7, Pietras 6, Portasińska 6, Roszak 5, Achruk 3, Noga 2, Andruszak 1. Kary: 8 min.

Iuventa: Jablonska-Bobal, Naira - Kluckova 6, Dvorscakova 4, Wollingerova 3, Popovcova 2, Kohuch 1, Gheorghe 1, Humel 1, Borysevych 1, Krivokapic 1. Kary: 6 min.

Inny wynik: Iuventa – Piotrcovia 27:23. Klasyfikacja końcowa: 1. MKS FunFloor Perła, 2. Iuventa, 3. Piotrcovia.