MKS Perła Lublin wraca do treningów

Na dzisiejszych zajęciach powinny pojawić się wszystkie piłkarki mistrza Polski, w tym komplet nowych szczypiornistek. Przypomnijmy, że Perłę w letniej przerwie zasiliło pięć zawodniczek. Do zespołu dołączyły Ewa Urtnowska, Aneta Łabuda, Patrycja Królikowska i Joanna Szarawaga, a także duńska rozgrywająca Mia Moldrup. Wszystkie pozyskane Polki mają za sobą grę w barwach reprezentacji narodowej. Z kolei Moldrup właśnie zaliczyła niezły sezon w niemieckim Neckarsulmer SU.

– Kocham grać w piłkę ręczną, a najbardziej podoba mi się szybki handball. Lubię grać w obronie, bo to jest podstawa wszystkiego, jeśli marzysz o zwycięstwie, ale ogromną satysfakcję sprawiają mi też występy w ataku. Chciałabym wnieść dużo dobrego do zespołu, tę szybkość podejmowania decyzji czy dobrą lewą rękę. Widziałam mecze MKS i wiem, że już teraz drużyna chce grać dynamicznie, co mi bardzo odpowiada. Lublin ma wspaniałą historię w piłce ręcznej kobiet. W nowym sezonie czeka nas wiele bardzo istotnych meczów, miejmy nadzieję, że także w Lidze Mistrzyń. Po to trenuję każdego dnia, by czuć się częścią dobrego zespołu – powiedziała klubowej stronie Mia Moldrup.

Zespół ma także nowego kierownika drużyny. Została nim Kristina Repelewska, która jeszcze w poprzednim sezonie walnie przyczyniła się do wywalczenia przez Perłę potrójnej korony. – Propozycja padła od klubu. Już będąc w ciąży wykonywałam podobne zadania i pewnie dlatego otrzymałam taką ofertę. Długo się nie zastanawiałam. To nie było dla mnie coś, czego nie znam. Poza tym, praca przy takiej drużynie to dla mnie zaszczyt. Ciężko byłoby tak nagle odejść od pasji, która kręci cię przez całe życie. Może obszar działania zmieni się z dynamiczniejszego na papierowy, ale mimo wszystko zostanę częścią zespołu. Zakres zadań jest obszerny. Przede wszystkim chodzi o kontakty i załatwianie spraw papierowych między klubem, zawodniczkami a Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce. Do moich obowiązków będzie należeć także zapewnienie optymalnych warunków do trenowania dla naszej drużyny – mówi klubowej stronie Kristina Repelewska.

Pierwszy trening odbędzie się o godz. 17 w hali MOSiR. Póki co to obiekt przy Al. Zygmuntowskich będzie domem mistrzyń Polski. Wszystko przez remont parkietu w hali Globus, który potrwa przynajmniej do połowy sierpnia. Początkowo trener Robert Lis będzie miał do dyspozycji wszystkie piłkarki, ale już 25 lipca Aneta Łabuda, Aleksandra Rosiak i Joanna Szarawaga udadzą się na zgrupowanie reprezentacji Polski przed Akademickimi Mistrzostwami Świata w Chorwacji.

Przygotowania lublinianek do nowego sezonu zostały podzielone na kilka etapów. Pierwszy potrwa przez trzy tygodnie i w tym czasie lublinianki będą ćwiczyć na własnych obiektach. Ten okres zostanie zakończony sparingiem z jednym z ligowych przeciwników. Później zespół będzie prezentował się na parkiecie już znacznie częściej, a Perła weźmie udział w dwóch turniejach towarzyskich. Ich miejsce oraz rywali poznamy w najbliższych dniach.

Przygotowania są tak ustawione, żeby zespół osiągnął najwyższą formę na początek września, kiedy Perłę czeka turniej kwalifikacyjny do Ligi Mistrzyń. Przypomnijmy, że odbędzie się on 8-9 września w hali Globus. Do Lublina przyjadą cztery zespoły, a przepustkę do fazy grupowej otrzyma tylko jedna ekipa. Perła w półfinale trafiła na włoskie Jomi Salerno. Jeżeli pokona zawodniczki z Półwyspu Apenińskiego, to kolejnym rywalem lublinianek będzie lepszy z pary SG BBM Bietigheim – Super Amara Bera Bera San Sebastian. Zwycięzca turnieju trafi do grupy D, gdzie już znalazły się CSM Bukareszt, Vipers Kristiansand i FTC-Rail Cargo Hungaria.