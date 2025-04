Polskie piłkarki ręczne zagrają na mistrzostwach świata. Awans z lubelską twarzą

Reprezentacja Polski pojechała do Bitoli z zapasem czterech bramek, który wypracowała sobie podczas środowego spotkania w Koszalinie. Okazał się on w zupełności wystarczający i nawet przez moment Biało-Czerwone nie mogły czuć się zagrożone.

Podopieczne Arne Senstada grały bardzo mądrze nie dając rywalkom szans na uwierzenie w możliwość odrobienia strat. Kibice PGE MKS FunFloor natomiast mogli zacierać ręce, bo przedstawicielki klubu spisywały się wyśmienicie. Najlepiej grała Magda Balsam, która wyrasta na jedną z liderek tej drużyny. Skrzydłowa PGE MKS FunFloor zdobyła aż 7 bramek.

Świetny mecz zaliczyła także Aleksandra Rosiak, która dołożyła 4 trafienia. Aleksandra Olek i Sylwia Matuszczyk zdobyły po golu, a Paulina Wdowiak nieźle radziła sobie między słupkami. – Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa i z tego, że pomimo przeciwności losu udało nam się wygrać. Jesteśmy bardzo zadowolone z awansu – powiedziała związkowej stronie Paulina Wdowiak.

– Cieszę się, że utrzymałyśmy zimną głowę i przewagę do końca meczu. To było bardzo ważne, bo trudno się grało w Macedonii. Bardzo się cieszymy, że jedziemy na mistrzostwa – wtórowała jej w tym samym miejscu Aleksandra Rosiak.

Dla reprezentacji Polski będzie to już 19 występ w gronie najlepszych drużyn świata. Finałowa impreza rozpocznie się 26 listopada i potrwa do 14 grudnia. Jej gospodarzem będą Niemcy i Holandia, a weźmie w niej udział aż 32 uczestników. W ten weekend poznaliśmy przedstawicieli Europy, którzy dołączyli już do reprezentantów Afryki czy Azji. Niespodzianką jest awans Wysp Owczych czy Islandii.

W tym gronie nie ma za to Chorwacji, która w dwumeczu przegrała z Hiszpanią. Dla kibiców PGE MKS FunFloor ta rywalizacja była ważna, bo brała w niej udział Stela Posavec. Liderka lubelskiej ekipy wystąpiła tylko w czwartkowym spotkaniu w Koprivnicy, gdzie jednak nie zdobyła żadnej bramki. Chorwatki wygrały ten mecz 27:26. W rewanżu Steli Posavec już zabrakło, a Hiszpanki w Algeciras wygrały 23:17 i to właśnie one mogły cieszyć się z awansu do turnieju finałowego mistrzostw świata.

Macedonia Północna – Polska 21:23 (10:10)

Polska: Płaczek, Zima, Wdowiak – Balsam 7, Kobylińska 5, Rosiak 4, Michalak 4, Olek 1, Matuszczyk 1, Nocuń 1, Promis, Drażyk, Cygan, Grabińska, Kochaniak-Sala, Uścinowicz.

Macedonia Północna: Petkovska, Micevska – Damjanoska 5, Mladenovska 4, A. Jankulovska 3, Sazdovska 3, Ristovska 2, Gakidova 1, Djatevska 1, Janeska 1, Madjovska 1, Kolarovska, M. Jankulovska, Kiprijanovska, Sedloska, Rizoska.

Sędziowali: Unlu Hapitoglu i Sinsek (obaj Turcja). Widzów: 3000.