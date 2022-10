Siofok KC – MKS FunFloor Lublin 31:32. Honorowe pożegnanie

Już po pierwszym meczu kwestia awansu rywalek wydawała się załatwiona. W końcu Siofok KC wygrał w hali Globus aż 27:18. Trudno było przypuszczać, że w rewanżu we własnej hali ekipa z Węgier będzie w stanie zmarnować tak dużą przewagę. Tym bardziej, że po 30 minutach sobotniej rywalizacji zanosiło się na kolejne, pewne zwycięstwo gospodyń.

To one rzuciły cztery pierwsze bramki, a później prowadziły już nawet 12:6. Na szczęście końcówka pierwszej połowy była lepsza w wykonaniu drużyny Moniki Marzec. MKS wygrał ostatnie minuty 3:1 i na przerwę obie drużyny schodziły przy wyniku 13:9.

Po przerwie przyjezdne nie miały już nic do stracenia i powalczyły. Szybko na tablicy wyników pojawił się rezultat 20:19. Kiedy do końca zawodów pozostawało już tylko dziewięć minut polski zespół doprowadził do remisu po 25. W 57 minucie Patrycja Noga rzuciła na 31:30 dla lublinianek. W końcówce obie drużyny zdobyły po jednej bramce, a to oznaczało, że cały mecz wygrały podopieczne trener Marzec.

Siofok KC – MKS FunFloor Lublin 31:32 (13:9)

Siofok: Rajcic, Herczeg – Kajdon 6, Debreczeni-Klivinyi 2, Mavsar 8, Such 2, N'diaye 1, Janjusevic 6, Puhalak 2, Kiss 1, Torok 1, Kojic 1, Juhasz 1. Kary: 4 min.

MKS: Gawlik, Wdowiak, Sarnecka – Roszak 8, Noga 4, M. Więckowska 1, D. Więckowska 1 Achruk 5, Tatar 2, Pietras 8, Szynkaruk 2, Portasińska 1. Kary: 6 min.