W Wirydarzu Centrum Kultury w Lublinie odbyła się prezentacja MKS FunFloor Lublin [zdjęcia]

Ci natomiast mogą z nimi zamienić kilka słów, zebrać autografy czy zrobić pamiątkowe zdjęcie. Podobnie było również i tym razem. Na miejsce prezentacji wybrano Wirydarz Centrum Kultury w Lublinie. Trzeba powiedzieć, że był to strzał w dziesiątkę, bo lokalizacja tego spotkania w centrum miasta sprawiła, że o drużynie wicemistrzyń Polski mógł dowiedzieć się nawet kibic, który z rzadka zagląda na mecze piłkarek ręcznych.

Przy tej okazji ujawniono kilka nowych faktów. Jednym z nich były koszulki, w których MKS FunFloor będzie występował w tym sezonie. Trzeba przyznać, że prezentują się one bardzo estetycznie i, przede wszystkim, są zapełnione logami sponsorów, co oznacza, że z klubowym budżetem powinno być całkiem dobrze.

Drugą istotną informacją jest zmiana kapitana zespołu. Do tej pory tę funkcję piastowała Weronika Gawlik. W nadchodzącym sezonie na tym stanowisku zastąpi ją Daria Szynkaruk. – Taką decyzję podjął zespół. Przed drużyną wiele nowych wyzwań, więc zmiana kapitana też jest pewnym etapem i czymś nowym dla drużyny. Weronika nie czuje się rozczarowana. Ona już udowodniła przez wiele lat, że jest zawodniczką odpowiedzialną. Daria ma zaufanie ze strony zespołu i odpowiednie cechy wolicjonalne – mówi Edyta Majdzińska, trenerka MKS FunFloor Lublin.

Przypomnijmy, że MKS FunFloor pierwszy mecz rozegra już we wtorek. Wówczas do hali Globus zawita Galiczanka Lwów. To spotkanie będzie można również obejrzeć na antenie Polsatu Sport News. Superliga swój sezon rozpoczęła z kolei we wtorek, kiedy KGHM MKS Zagłębie Lubin ograło 35:16 na wyjeździe MKS PR Urbis Gniezno.