Azoty Puławy grają z Górnikiem Zabrze. Muszą pilnować czwartego miejsca

Mecz z Górnikiem w Puławach miał ostatecznie rozstrzygnąć kwestię brązowego medalu. Taki scenariusz zakładany był na początku rundy rewanżowej. Puławianie byli w bardzo komfortowej sytuacji, mieli bowiem wygraną z zabrzanami w pierwszej rundzie oraz rewanż we własnej hali.

Tymczasem kilka zaskakujących porażek obrońców brązu: z Gwardią Opole, Torus Wybrzeżem Gdańsk, Ostrovią Ostrów Wielkopolski i w ostatniej kolejce z Chrobrym Głogów sprawiły, że strata do zabrzan wzrosła aż do 12 punktów i praktycznie jest już nie do odrobienia. Jeśli górnicy wywiozą z Puław komplet punktów Azoty już ich nie dogonią.

Puławianie muszą pilnować czwartego miejsca. Do gry o tę pozycję wkroczył nieoczekiwanie Chrobry Głogów. Nadal liczy się Torus Wybrzeże Gdańsk. Jeśli gospodarze nie chcą zaprzepaścić występu w europejskich pucharach, które gwarantuje czwarta lokata, a przy tym zachować klasę, powinni pokonać Górnika.

Jarosiewicz w rezerwie

Skrzydłowy Azotów Puławy Piotr Jarosiewicz znalazł się w rezerwie na zgrupowanie reprezentacji narodowej przed meczami z Włochami i Łotwą w eliminacjach mistrzostw Europy 2024. Zgrupowanie, już pod okiem nowego selekcjonera Marcina Lijewskiego, rozpocznie się w Pruszkowie, 24 kwietnia. Mecz z Włochami 27 kwietnia, w Vigevano. Z Łotwą Polacy zagrają w Ostrowie Wielkopolskim, trzy dni później.

W kadrze B znalazł się z kolei Jan Antolak. Rozgrywający Azotów weźmie udział w zgrupowaniu w Cetniewie (23-27 kwietnia). 28 i 29 kwietnia Polska rozegra dwa towarzyskie mecze z Norwegią B. W rezerwie na zgrupowanie jest rozgrywający AZS AWF Biała Podlaska Daniel Szendzielorz.