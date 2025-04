Azoty Puławy zagrają z Zepter KPR Legionowo

Puławianom nie udało się zakwalifikować do najlepszej ósemki rozgrywek Orlen Superligi i zagrać w fazie play-off. Drużyna prowadzona przez Patryka Kuchczyńskiego ostatecznie zajęła 11. miejsce i będzie rywalizować w grupie spadkowej. Stawką jest utrzymanie w lidze zawodowej. Na finiszu tej części sezonu zostali wyprzedzeni w klasyfikacji przez Energa MMTS Kwidzyn i Zagłębie Lubin. Do tej dwójki tracą zaledwie punkt

Oprócz Azotów oraz ekip z Kwidzyna i Lubina o utrzymanie walczyć będą jeszcze Piotrkowianin Piotrków Trybunalski (12. pozycja, 22 punkty), Zepter KPR Legionowo (13. lokata, 17 punktów) i Śląsk Wrocław (14. miejsce, 7 punktów). Dorobek punktowy z sezonu zasadniczego zostaje zaliczony przed rywalizacją w grupie spadkowej.

Pierwszym rywalem Azotów będzie Zepter KPR Legionowo. Rywale obecnie zajmują miejsce barażowe. Jeśli zakończą na nim sezon, o pozostanie w elicie będą bić się w dwumeczu z wicemistrzem I ligi centralnej.

W sezonie zasadniczym w starciu z ekipą z Legionowa górą byli szczypiorniści Azotów. Piotr Jarosiewicz i spółka dwukrotnie ograli rywali 39:35 i 29:28. Walka o utrzymanie rządzi się jednak swoimi prawami.

- Będzie to kompletnie inny mecz niż dotychczasowe, to jest kompletnie inna drużyna niż w sezonie zasadniczym. Mają nowego trenera, są w niesamowitym gazie. To będzie bardzo trudny mecz i będziemy musieli się do niego bardzo dobrze przygotować - zapowiada obrotowy Azotów Kelian Janikowski.

Z kolei szkoleniowiec puławskiego zespołu dodaje:

- Weszliśmy w decydującą fazę sezonu i na pewno nie możemy patrzeć na to, co jest za nami. Mamy pięć kolejnych meczów. Chcemy przygotowywać się do nich po kolei, krok po kroku. Będziemy każdy kolejny mecz traktować jak najważniejszy, tak chcę nastawiać mój zespół. Najpierw zagramy z Legionowem i to teraz jest dla nas najważniejsze - mówi Kuchczyński.

