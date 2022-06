Nowy obrotowy w drużynie Azotów Puławy

Brązowi medaliści kompletują skład na nowy sezon. Do kadry puławskiego zespołu dołączył Kelian Janikowski. 26-letni obrotowy występował ostatnio w Torus Wybrzeżu Gdańsk. Grał również w MMTS Kwidzyn. W barwach klubu z Gdańska nowy nabytek Azotów zdobył 238 bramki. W obecnym sezonie szczypiornista na 59 rzutów 42 razy trafił do siatki rywali. Daje mu to skuteczność 71 procent. Kontrakt został podpisany na trzy lata.

Janikowski to drugi nowy zawodnik na pozycji obrotowego. Wcześniej puławianie pozyskali Trivcovica. Z tym graczem klub brązowych medalistów związał się dwuletnią umową. Trivcovic i Janikowski mają zastąpić na kole reprezentanta Polski Dawida Dawydzika i Łukasza Rogulskiego. Pierwszy po zakończeniu rozgrywek przeniósł się do wicemistrza kraju Orlen Wisły Płock, drugi wybrał kierunek zagraniczny i od nowego sezonu będzie zawodnikiem AEK Ateny.

Co ciekawe, Janikowski idzie w ślady Rogulskiego, który zanim zawitał do Puław, był graczem Torus Wybrzeża. Na kole w Azotach jest jeszcze jeden zawodnik Ukrainiec Iwan Burzak. 23-letni szczypiornista zasilił kadrę w styczniu tego roku, po rozegranych na Słowacji i Węgrzech mistrzostwach Europy. Z tym piłkarzem klub związał się 1,5-rocznym kontraktem.

Nowymi zawodnikami zostali także: reprezentant Polski rozgrywający Kacper Adamski z Energa MKS Kalisz, hiszpański środkowy Ignacio Vallesa oraz prawoskrzydłowy Zagłębia Lubin Marek Marciniak. Do składu włączeni zostali także wychowankowie Jan Antolak i Tobiasz Górski. Drużynę w dalszym ciągu prowadził będzie trener Robert Lis. Szkoleniowiec zawitał do Azotów w trakcie sezonu 2020/2021 zastępując Duńczyka Larsa Walthera. Pod okiem byłego reprezentanta Polski, zawodnika m.in. Warszawianki, drużyna z Puław wywalczyła dwukrotnie brązowy medal. W 2021 roku, po zwycięskim spotkaniu w ostatniej kolejce na wyjeździe z Górnikiem Zabrze, zaś w tym roku, już na trzy kolejki przed końcem wygrywając w Gdańsku z Torus Wybrzeżem. Nowym drugim trenerem będzie były reprezentant Polski i zawodnik Azotów Patryk Kuchczyński. Popularny „Chińczyk” zastąpił trenera Michała Skórskiego.

Po zakończeniu sezonu, w którym puławianie, już po raz szósty w historii wywalczyli brązowy medal mistrzostw Polski, kadrę opuścili prawoskrzydłowy Andrii Akimenko, obrotowi Łukasz Rogulski i Dawid Dawydzik, rozgrywający Aliaksandr Bachko, Antoni Łangowski i Paweł Podsiadło oraz lewoskrzydłowy Wojciech Gumiński.