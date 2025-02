Pod koszami Dziennika Wschodniego: Team Erkado pokonał RSO i ucieka z dołu tabeli

O końcowym rezultacie zadecydował celny rzut wolny wykonany przez Pawła Mazurka. To właśnie ten doświadczony zawodnik zapewnił Team Erkado wygraną 55:54. Warto też zauważyć wygraną Dom Plus Kwadrat. Ekipa, w której jednym z liderów jest Tomasz Szot pokonała 55:50 WinPlay.

Wyniki: Adley Hydroizolacje – The Reds 51:101 * Team Erkado – RSO 55:54 * Back to the Roots – Piąty Faul 73:57 * Prospectiv – Symbit 46:83 * BRU – Lipa Team 81:60 * Lancet – 4te Piętro 62:76 * Symbit Brothers – TKKS Cukropol Pszczółka 57:72 * Flying Foxes – Quattro Tech. 58:52 * WinPlay – Dom Plus Kwardrat 50:55.