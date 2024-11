Podnogo najlepsze w trzecim turnieju Podwórkowej Ligi 3x3

0 A A

Podnogo – zwycięzcy sobotniej rywalizacji (fot. Elbrus Studio)

Podwórkowa Liga 3x3 to nowy projekt, którego twórcą jest AZS UMCS Lublin. To rozgrywki skierowane do wszystkich chętnych, a udział w nich jest bezpłatny. Dodatkowo, uczestnicy mogą liczyć na nagrody, poczęstunek i profesjonalną fotorelację. Głównym sponsorem Ligi Podwórkowej 3×3 jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

