Ten wynik to kosmiczne rozczarowanie, bo w obliczu gigantycznych problemów KGHM BC Polkowice wydawało się, że medal jest niemal pewny. Tymczasem, zbyt mocna okazała się już pierwsza przeszkoda w postaci PolskiejStrefyInwetsycji Enea AJP Gorzów Wielkopolski. I mówienie o pechu czy czymkolwiek innym nie ma sensu, bo rywalki w tej serii były po prostu wyraźnie lepsze.

Bardzo widoczne było to w czwartkowym spotkaniu, gdzie gospodynie dominowały praktycznie przez cały mecz. Nie potrafiły osiągnąć większej przewagi, ale na prowadzeniu były przez blisko 30 minut regulaminowego czasu gry. Wyjątkiem była jedynie pierwsza kwarta, a także sama końcówka czwartej kwarty. Wówczas w pojedynku na rzuty wolne lepsze były lublinianki, które zdołały doprowadzić do remisu.

W dogrywce nie miały już zbyt dużo do powiedzenia i przegrały tę część meczu 2:9. Skalę problemów Polskiego Cukru obrazuje fakt, że w tym fragmencie ani razu nie trafiły do kosza z gry. Zresztą, gdyby spojrzeć szerzej na ostatnie minuty, to ostatnie 7 minut czwartkowego meczu w wykonaniu Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin, to czas bez zdobytych punktów z gry.

Swoje zrobiła też wąska kadra Polskiego Cukru. Karol Kowalewski zadecydował, że ten mecz rozegra zaledwie 7 zawodniczkami, więc parkietu nie powąchały trzy młode koszykarki – Justyna Adamczuk, Martyna Goszczyńska i Maja Kusiak. W lubelskiej ekipie tradycyjnie już wyróżniły się Laura Miskiniene oraz Stella Johnson. Litwinka skompletowała double-double, na które złożyło się 14 pkt i 16 zbiórek. Amerykanka zdobyła 23 „oczka”. Zawodniczką meczu była jednak Shatori Walker, która zdobyła aż 29 pkt.

PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wielkopolski – Polski Cukier AZS UMCS Lublin 94:87 (22:20, 2625, 20:21, 17:19, d. 9:2)

Gorzów: Walker 29, Tsineke 20 (1x3), Miller 19 (1x3), Gertchen 13 (3x3), Śmiałek 3 oraz Lebiecka 4, Mikulasikova 3 (1x3), Kobylińska 3 (1x3), Kuczyńska 0.

Lublin: Johnson 23 (3x3), Szymkiewicz 18 (3x3), Miskiniene 14, Stanacev 13 (2x3), Kulińska 7 (1x3) oraz Ullmann 9 (3x3), Zempare 3 (1x3).

Sędziowali: Langowski, Marek i Malczewska. Widzów: 2100.

Stan rywalizacji: 3:1. Gorzów awansował do półfinału.