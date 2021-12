Powiatowa Amatorska Liga Futsalu: Pierwsza porażka Dywanów

W meczu Perły Progres Mełgiew z Sawą pojawiło się kilku nowych zawodników. Drużyna wygrała 5:0. Tym samym Tomasz Korona i spółka utrzymali miejsce w ścisłej czołówce. Pierwszą lokatę z kompletem zwycięstw zajmują oldboje Dywanów. O ich mocy i sile przekonali się futsaliści z Niedrzwicy. Jeszcze do przerwy był remis, ale po zmianie stron Kamil Cieśla z kolegami odjechali z wynikiem (9:2).

Kaladi Sport planowo pokonało JP Team 5:1, choć do przerwy było tylko 1:0. Jerzy Puczkowski i spółka robili co mogli, aby dorównać kroku rywalom, ale nie dali rady. Decydująca okazała się 17. minuta kiedy to piłka dwa razy wpadła do siatki i „ludzie Trawińskiego” zbudowali trzybramkową przewagę.

Ciekawy mecz rozegrał Pegimek z Neptunem. W teamie prowadzonym przez kierownika Wiesława Brzozowskiego zadebiutował Łukasz Nowosad, co wpłynęło na jakość zespołu. Pegimek pokazał pazury, dobrze zagrał w defensywie. Czyste konto zachował Tomasz Świątek.

W IBRA Lidze Open pierwszej porażki doznały Dywany, ulegając 4:6 NEO.NET. Do 20. minuty prowadziły 4:3. Potem przytrafiły się im same nieszczęścia. W 21. minucie, po dwóch żółtych i w konsekwencji czerwonej kartce, mecz zakończył jeden z liderów Jakub Bomba. Dwie minuty później – już przy 4:4 – z przedłużonego rzutu karnego pomylił się Bartłomiej Barwiak. W końcówce rywali dwoma bramkami dobił Patryk Przebirowski.

Pokolenie J.P.II zgodnie z planem rozgromiło OSP Oleśniki aż 10:2. Pierwsze skrzypce zagrał kapitan Mikołaj Poniatowski, który zakończył spotkanie z czterema golami na koncie. Do pierwszej wygranej w sezonie swój zespół poprowadził Bartłomiej Musiatowicz. Jego POM pokonał Klastmed 6:3, a kapitan zaliczył efektownego hat-tricka. Perła nie dała szans Creatio Team wygrywając aż 10:3. Skuteczny aż do bólu był Dawid Kurkiewicz, który aż pięć razy trafił do siatki rywala. Mecz przedwcześnie, już w 8. minucie z „czerwienią” zakończył Patryk Augustyniak.

Z kolei piłkarze KS Albatros musieli się sporo napocić, aby wywalczyć komplet punktów w potyczce przeciwko Sawie Okna Drzwi Kos-Wit. Ostatecznie mecz zakończył się minimalną wygraną „albatrosów” 3:2. Dzięki temu mają na koncie komplet dziewięć punktów.

Szczegółowe wyniki rozgrywek, aktualne tabele oraz wszystkiego prowadzone klasyfikacje ligowe w ramach świdnickiej „halówki”, cotygodniowe wyniki live można śledzić na www.manufakturafutbolu.futbolowo.pl.

Organizatorami rozgrywek są Starostwo Powiatowe, Stowarzyszenie Manufaktura Futbolu oraz I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku. Partnerzy ligi to IBRA, Olimp Trofea Sportowe, Hydrocentrum i OAKP Lublin. Patronat honorowy sprawują Starosta Świdnicki Łukasz Reszka i Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Bartnik. Patronat medialny objął Dziennik Wschodni.

19 grudnia: OLIMP Liga Oldbojów: mecz zaległy z 3. kolejki: Dywany Łuszczów – SAWA (11.15) * 6. kolejka: Neptun – PERŁA Progres Mełgiew (12) * KS Niedrzwica – Pegimek (12.45) * JP Team – Dywany Łuszczów (13.30) * Kaladi Sport – SAWA (14.15) * IBRA Liga Open: Solidarność PZL Świdnik – Pokolenie J.P.II (15) * Creatio Team – KS Albatros (15.45) * NEO.NET – PERŁA Progres Mełgiew (16.30) * OSP Oleśniki – Dywany Łuszczów (17.15) * mecz: Sawa Okna Drzwi Kos-Wit – Klastmed, przełożony 19 stycznia * pauzuje POM * spotkanie zaległe 1. kolejki: PERŁA Progres Mełgiew – KS Albatros (18).